Fiul omului de afaceri reținut alături de procurorul din Olt: „Nu există nicio probă concludentă, sunt niște presupuneri“ VIDEO

Fiul omului de afaceri din Craiova care a fost reținut, miercuri, 10 mai 2023, alături de fostul prim-procuror al Parchetului de pe lângă Judecătoria Corabia, spune că nu există probe la dosar care să-i incrimineze tatăl.

Alexandru Tudose, fiul omului de afaceri Adrian Tudose (omul de afaceri a fost reținut miercuri, alături de procurorul Sorin Lia, de fostul șef al Compartimentului Rutier Corabia și de un angajat al omului de afaceri), a declarat astăzi că nu există nicio probă împotriva tatălului său.

„Sunt de părere că tatăl meu este nevinovat. Ne susținem nevinovăția, nu există probe concludente pentru a-l incrimina în dosar. Între domnul procuror Lia și tatăl meu nu a fost nici măcar o singură dată vreo conversație, nici măcar nu l-a cunoscut, nu-l cunoaște. Sunt doar niște abuzuri din partea celorlați colegi”, le-a spus Alexandru Tudose jurnaliștilor.

Tatăl său, Adrian Tudose, patronul firmei Agrilex, o firmă cu mai multe puncte de lucru care produce betoane, este acuzat de instigare la sustragerea sau distrugerea de probe ori de înscrisuri, instigare (indirectă) la abuz în serviciu, instigare (indirectă) la favorizarea făptuitorului, instigare (directă) la uzurparea funcţiei în formă continuată, instigare (directă) la abuz în serviciu şi instigare (directă) la uzurparea funcţiei.

Omul de afaceri s-atr fi folosit de relația sa de prietenie cu Sorin Bulintis, fost șef al Compartimentului Rutier din cadrul Poliției Corabia, pentru a scăpa de un dosar penal întocmit unui angajat al firmei Adrilex.

Totul ar fi pornit de la un transport interceptat în zona Corabia de un polițist. S-a cerut cântărirea mărfii, s-a întocmit în urma acestei acțiuni un dosar penal, însă de aici lucrurile au luat o întorsătură ciudată.

Patronul firmei ar fi apelat la Sorin Bulintis pentru a interveni pentru o soluție favorabilă în dosar, iar Bulintis i s-ar fi adresat pentru asta fostului prim-procuror al Parchetului de pe lângă Judecătoria Corabia, Sorin Lia.

Mai mult, polițiștii care au oprit mașina firmei respective ar fi fost, la rândul lor, acuzați de abuz în serviciu.

Fiul omului de afaceri a explicat astfel situația: „Este vorba despre un domn polițist, Dragoș Florea se numește. Dumnealui a oprit o mașină de-a noastră, neavând competență pentru cântărire. Dumnealui a solicitat să vină un echipaj al ISCTR, am refuzat cântarul, pentru că în parcarea respectivă, nefiind amenajată, nu puteam să cântărim mașina respectivă. Acea mașină a căzut din perini, nu s-a mai egalizat, am basculat-o, am încărcat-o înapoi, după ce s-a egalizat, și am dus marfa la destinație. La 10 zile am aflat că avem un dosar penal în desfășurare. Marfa respectivă avea toate documentele - aviz de însoțire a mărfii, factură, tichet de cântar și așa mai departe. S-au făcut și se fac în continuare niște abuzuri”, a susținut Alexandru Tudose.

Acesta confirmă prietenia dintre omul de afaceri și polițistul Sorin Bulintis, însă spune că tatăl său nu s-ar fi folosit niciodată de acest lucru.

„Tatăl, da, avea o legătură de prietenie de acum 20 de ani. Ei se cunoșteau din liceu, nu putem să trăim singuri pe pământ, și dumneavoastră, și noi, avem și prieteni, și cunoștințe, asta nu înseamnă că ne-a favorizat cu ceva. Din contră, avem procese verbale pentru reținere de permis, diverse amenzi, pe care șoferii noștri le-au încălcat, au încălcat legea și s-a dispus o măsură. Sunt procesele verbale care se pot verifica oricând”, a mai spus Alexandru Tudose.

Fiul afaceristului reținut susține că în dosar există probe care să susțină varianta anchetatorilor.

„Nu putem să arestăm oamenii și să îi reținem 24 ore pentru niște presupuneri”

„Nu există nicio probă concludentă în acest sens, sunt doar niște presupuneri. Nu putem să arestăm oamenii și să îi reținem 24 ore pentru niște presupuneri, atât timp cât nu există probe concludente: mesaje, convorbiri telefonice sau mai știu eu ce. Atât timp cât noi nici măcar nu am deschis o singură dată subiectul despre așa ceva, nici nu s-a pus... Tot timpul s-au luat măsuri împotriva noastră. Noi avem 300 de angajați, vă dați seama că nu putem să protejăm fiecare angajat în parte. Fiecare plătește și răspunde de ceea ce face”, a mai spus Tudose.

Fiul omului de afaceri a confirmat că tatăl său a mai fost anterior audiat în acest dosar, însă ca martor. „Știa de existența dosarului, a fost martor, din martor l-a făcut suspect și din suspect, inculpat, și l-au reținut pentru 24 ore pentru declarații”, a mai precizat Alexandru Tudose.

Și la această oră cei patru reținuți în acest dosar - procurorul Sorin Lia, polițistul Sorin Bulintis, omul de afaceri Adrian Tudose și șeful punctului de lucru din Corabia al firmei lui Tudose - se află în fața magistraților Curții de Apel Craiova, procurorii prezentându-i judecătorului cu propunere de arestare.