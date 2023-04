Dispută pe Facebook privind vânzarea unei case: „Da ce, frate, o dai de pomană? Auzi, ce preț. De lene!”

Un anunț privind vânzarea unei case a stârnit o adevărată dispută pe o rețea de socializare. Internauții au sărit ca arși și l-au certat pe proprietar că vinde ieftin. Controversele nu s-au oprit aici. Alții i-au ținut partea și au spus că prețul este corect.

Anunțul postat pe Facebook, pe grupul Mutat la țară_Anunțuri imobiliare și produse locale. a creat o adevărată dezbatere.

„Vând casa la 9.500 EURO negociabil citiți tot anunțul vă rog... în Comuna Izvoare, județul Dolj, sat Corlate, casa este locuibilă deoarece 3 camere sunt ușor renovate. Mai necesită îmbunătățiri atât interior cât și exterior, satul este retras pentru cei cărora le place liniștea fără asfalt, iar până la asfalt sunt 3 km, pe o ruta 5 km, pe cealaltă ruta cel mai apropiat oraș Băilesti la 20 km, Craiova la 50 km, zona este de câmpie, are un teren de app 2000 mp și 30 m deschidere, fântână proprie, curent electric, posibilitate de internet, 2 magazine de sat Poștă și grădiniță, iar la app 3 km, școală cu transport. Nu are baie, bucătărie, canalizări sau alte minuni, se poate face fosa. La 5 km este Primăria, dispensar, farmacie si alte magazine, iar la 10 km avem Profi și La doi pași. Nu există transport, țin să menționez pentru că am mai fost întrebată, dar oamenii din sat fac naveta și se poate merge cu ei pentru cine nu are mașină, dar de preferat să aveti mașină proprie. Cel mai bun semnal telefonic pe Digi mobile, restul cam slăbuț, noi folosim whatsapp semnal la internet, tot Digi și ne-am găsit ok. Casa va fi eliberată din iunie când termina copiii școala, nu este pentru pretențioși...Și cea mai mare rugăminte. nu jigniți. nu va iau banii cu forța, nu va place, treceți mai departe.”



„Cocioaba aia e de dărâmat”

Cei care au comentat au început să certe proprietarul, spunând că prețul cerut este prea mic pentru ce se oferă.

„Da ce, frate o dai de pomană? Dacă nu ai muncit tu și ai căpătat-o, o dai. Auzi, ce preț. Preț de băutură, preț de lene. Învie oamenii ăia care au făcut-o. Râzi de munca lor”, a comentat o membră a grupului, relatează ziare.com.

„Credeți-mă că și la prețul ăsta s-au găsit oameni care să comenteze negativ și mi l-au scăzut la jumătate cu motivul că,, cocioaba aia e de dărâmat”. După părerea mea are potențial, dar nu toți văd lucrurile cum le vedem noi”, a scris proprietara, care a fost încurajată să ceară mai mult. „Fii serioasă. Un om care vrea și cu capul pe umeri îți dă un 25.000 de euro fluierând. Ai fântână, ai lumină. Nu o da pe repezeală”, spune altcineva.

„Mulți caută așa ceva”

Pe de altă parte, alții internauți au încurajat-o pe proprietară să nu vândă casa la un preț atât de mic.

„Casa și terenul au o valoare mare. Ce cereți dumneavoastră aici este preț de nimic, credeți-mă! Nu vă grăbiți să o dați de pomană, vin vremuri grele la care nici nu va gândiți!”, a comentat un membru al grupului. „ Prețul e prea mic, mai bine ridicați prețul și așteptați, nu vindeți in perioada asta de inflație”, a comentat altcineva.

„De ce o dați așa ieftin? Mulți caută așa ceva”, a comentat o femeie convinsă că proprietatea valorează „cel puțn 20.000 de euro”. „Foarte bună casa, se vede acolo și munca și viața voastră. Liniște, pace și muncă tihnită... Pentru cine vrea să facă averi, nu e de mers. Pentru cine vrea să mânce din grădina lui, să-și crescă animale, e raiul!”, a scrs altcineva.

„Un preț corect. Terminați cu vrăjeala, ăștia cu 25.000 – 45.000. V-ați injectat cu multe vise prin internet. Deci, gura mică!”, a intervenit un bărbat în discuție.