Craiova vrea din nou titlul de „Cel mai frumos Târg de Paște din Europa“. Tema din 2023 este „Alice în Țara Minunilor“

„Alice în Țara Minunilor” este tema Târgului de Paște din Craiova, ce va fi deschis la 1 aprilie 2023. Craiova a câștigat anul trecut titlul de „Cel mai frumos târg de Paște din Europa“, conform European Best Destination.

Căsuțe pictate unicat, numeroase elemente de butaforie inedite, pălării și ceasuri gigant așezate în copaci, dar și o prințesă care va avea o înălțime de aproape 5 metri sunt doar câteva dintre surprizele pregătite pentru craioveni.

„Am început deja pregătirile pentru Târgul de Paște, care va debuta în aprilie. Am creionat pentru acest an o ediție spectaculoasă, cu multe elemente noi, cu căsuțe inedite, într-un peisaj de poveste, în parcul Nicolae Romanescu. Mii de lalele, căsuțe și locuri de joacă de poveste, bărcuțe, iepurași vii și alte animale pe care copiii le pot îngriji, circuit de karting, dar și spectacole, o grădină zoo și un terariu – sunt doar câteva dintre surprizele pe care le pregătim craiovenilor și nu numai, pentru a le face cât mai frumoase Sfintele Sărbători“, a declarat Lia Olguța Vasilescu, primarul Craiovei.

Cum vrea să rămână Craiova în topul celor mai frumoase Târguri de Paște din Europa

„Noi am câștigat anul trecut, am câștigat titlul pentru doi ani de zile și pentru a-l păstra avem obligația de a veni cu ceva și mai spectaculos față de anul trecut. Anul trecut am reușit să câștigăm cu căsuțele și cu produsele tradiționale. Anul acesta va fi mirific", a declarat Lia Olguța Vasilescu.

Referitor la suma alocată pentru Târgul de Paște, primarul Craiovei a precizat că toate achizițiile făcute anul acesta vor fi refolosite la alte evenimente din oraș.

„Deocamdată avem alocată o sumă de 130.000 de euro. Vom încerca să recuperăm din acești bani de la sponsori. Toată butaforia va fi folosită, în viitor, de instituțiile noastre de cultură sau în alte parcuri“, a mai declarat Lia Olguța Vasilescu.

Locația pentru Târgul de Paște 2023 nu a fost aleasă întâmplător. Parcul Nicolae Romanescu din Craiova este in topul celor mai frumoase parcuri naturale din Europa, anul trecut primind la Paris medalia de aur.