Ce a pățit angajatul CFR care a agresat sexual în tren o tânără din Craiova. „E pericol public, asta e sancțiune?"

Tânăra de 20 de ani a reclamat cum a fost acostată de controlor în timp ce se deplasa cu trenul de la Craiova la București. "M-a apucat de mână, m-a înghesuit spre geam și a încercat lucruri greu de descris în cuvinte".

Incidentul a avut loc în dimineața zilei de 18.11.2022, în trenul IRN 79 cu plecare din gara Craiova. Fata care a reclamat agresiunea sexuală a precizat că urma ca în Gara de Nord să schimbe trenul spre destinație finală Brașov. După ce a fost agresată sexual de controlor, fata a formulat imediat o petiție către poliție și conducerea CFR.

Redăm mai jos câteva pasaje din petiția tinerei din Craiova.

„Am încercat să scap dar mă ținea strâns..."

„La scurt timp după ce trenul s-a pus în mișcare a venit controlorul sa îmi verifice biletul. M-a întrebat unde merg (deși pe bilet scria foarte clar), dacă fumez, dacă am prieten și ce caut singură la Brașov. I-am răspuns politicos că merg în interes de serviciu. Apoi s-a legat de legitimația mea de student spunând că ștampila este falsă. Până la urmă a plecat și nu s-a mai întors. M-am gândit ca era plictisit și avea chef de vorba așa ca nu mi s-a părut nimic ciudat. Mi-am setat alarma telefonului să mă trezească înainte de București și la scurt timp am adormit", a povestit fata.

Coșmarul tinerei a început în momentul în care s-a trezit și l-a văzut pe controlor în ușa compartimentului. „A spus că a venit să mă trezească. M-am întins după bagaj iar el m-a apucat de mână, m-a înghesuit spre geam și a încercat lucruri greu de descris în cuvinte. Am încercat să scap dar mă ținea strâns de mână și îmi spunea să mergem amândoi cu trenul la Brașov și să petrecem o noapte împreună”, a povestit tânăra.

„L-am sunat imediat pe tatăl meu"

Fata nu înțelegea de ce nu sunt călători pe hol cu bagajele așa cum se întâmpla de obicei când trenul se apropia de Gara de Nord. „În momentul în care am reușit să scap și am fugit pe coridor mi-am dat seama că în hol nu era decât un alt bărbat care, când m-a văzut, a intrat la el în compartiment (când am coborât vorbea cu controlorul și râdeau amândoi ca și cum se cunoșteau…). L-am sunat imediat pe tatăl meu și am stat cu el în telefon, până am ajuns în gară”, a continuat tânăra să povestească în petiția înaintată autorităților.

„Din fericire eu am reușit să scap, dar așa ceva este inadmisibil. M-a agresat, m-a pupat pe gură, m-a lins pe față, m-a înghesuit în geam de parcă eram un obiect la dispoziția lui", a mai spus, cerând să se ia măsuri urgente împotriva controlului.

Cum a sancționat CFR controlul agresor

Conducerea CFR a anchetat cazul și l-a găsit pe angajat vinovat. Conform gds.ro, bărbatul a fost sancționat administrativ, dar reprezentanții CFR au refuzat să menționeze exact ce sancțiune disciplinară a primit.

„Pentru agresiune sexuală, a primit o pedeapsă prea blândă. Noi am aflat că i s-a redus salariului de bază cu 5%. E pericol public, asta e sancțiune? Să-i iei din bani câteva sute de lei și să-l lași în trenuri să-și facă de cap în continuare? E colegul nostru, dar suntem părinți în primul rând și nu putem tolera așa ceva", au fost de părere, sub rezerva anonimatului, mai mulți angajați CFR de la Regionala Timișoara, acolo unde agresorul continuă să lucreze ca și controlor.