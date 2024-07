Călătorie de coșmar cu trenul de la Costinești la Craiova pentru zeci de adolescenți. „Nu puteam să mă opresc din plâns” VIDEO

Zeci de adolescenți din Craiova, care au petrecut o săptămână la mare, și-au încheiat vacanța cu o experiență de coșmar. Au făcut 15 ore pe drum, de la Costinești la Craiova, în condiții greu de imaginat, ajungând cu peste cinci ore întârziere.

Adolescenții au avut parte de o călătorie cu trenul, după o așteptare în soare, la peste 40 grade Celsius, care i-a convins să nu mai aleagă acest mijloc de transport multă vreme de acum înainte. Elevii de la două licee din Craiova au plecat în tabără cu o săptămână în urmă. Ar fi trebuit să ajungă acasă luni-seara, 15 iulie 2024. Au coborât în schimb din tren marți-dimineață, aproape de ora 4,00, după un drum de 15 ore. Părinții i-au îmbrățișat plângând și spun că vor depune plângeri la instituțiile competente, având în vedere ce au fost obligați să suporte copiii lor. Alți părinți nu au mai avut răbdare să aștepte și, în urma discuției cu copiii aflați în tren, au mers în București cu mașinile și i-au preluat de acolo.

La coborârea din tren câțiva băieți au găsit resurse să facă haz de necaz, deși experiența a fost îngrozitoare. „Foarte obositor. Întârziere de doar 6 ore?! Ne așteptam la mai mult, sincer! Foarte frumoasă experiența, nu mai venim. Apa, noroc că ne-am luat noi. Era să ne calce și ușa, s-a stricat locomotiva... Ne vărsam apă în cap, cu mare greu am suportat totul”, au povestit adolescenții.

„Să stai 12-13 ore pe drum, să nu ai posibilitatea să-ți iei o apă, să lege ușile cu sârme, cu...! Horror, efectiv horror! Am văzut pe canalele de știri că s-a menționat că s-a lucrat la linii, dar nu am văzut să se spună undeva că ușa s-a stricat, că locomotiva s-a stricat... Și la dus a fost aceeași situație, când au plecat au stat la fel, 13 ore pe drum, fără aer condiționat, fără...”, a spus tatăl unei adolescente, bucuros că în sfârșit și-a putut îmbrățișa fiica.

„Călătoria cu trenul a fost oribilă. Vă spun sincer că am plâns, nu puteam să mă opresc din plâns, mi-era atât de cald încât îmi curgeau lacrimile din ochi, efectiv. Și acum am înghețat de frig, minus 3 grade. Am zis: nu mai vin cu trenul, cel puțin cu CFR-ul, în viața mea nu mai vin. (...) Apă? Mâncare? De unde? A fost oribil, eu nu știu cum am ajuns în viață, sincer. Chiar sunt foarte emoționată, pentru că eu nu credeam că mai ajung. Nu știu ce s-a întâmplat, ușa s-a agățat de o creangă și apoi au venit niște bărbați să o lege cu sârmă. Au primit ordin că nu au voie să meargă cu ușa deschisă și ne-au oprit. Am avut întârziere șapte ore... Trebuia să ajungem la ora 21,00 și am ajuns la ora 4,00”, a explicat o adolescentă.

„E bătaie de joc”

După ce copiii le-au povestit la telefon prin ce experiență trec, unii dintre părinți au izbucnit, la rândul lor, în lacrimi când în sfârșit și-au văzut copiii coborând din tren și s-au putut convinge că sunt bine. „Este bătaie de joc, e inadmisibil așa ceva. Să facă 15 ore pe drum?”, a izbucnit mama unui adolescent.

„Am încercat personal să fac o sesizare, să transmit pe site-ul CFR Călători, m-au redirecționat pe o sută de alte pagini și din păcate asta e situația. (...) Au stat în Fetești circa 4-5 ore. (...) A fost extrem de cald în tren, aer condiționat și din astea sunt figuri. Condiții mizere. Extrem de îngrijorată am fost, normal, sunt părinte”, a reacționat mama unui alt adolescent.

„Să nu se mai forțeze deschiderea ușilor înainte de oprirea trenului”

Am încercat să contactăm reprezentanții CFR Călători pentru un punct de vedere, însă acest lucru nu a fost posibil la numărul afișat pe site-ul oficial. Am făcut de asemenea o solicitare scrisă pentru un o reacție pe această temă, însă până la ora publicării articolului răspunsul nu a fost transmis. Pe site-ul CFR Călători a fost în schimb postat, luni, 15 iulie 2024, un anunț cu privire la trenurile care au circulat dinspre litoral spre restul țării.

„CFR Călători informează că unele trenuri care asigură legătura între litoralul Mării Negre și principalele orașe ale țării înregistrează întârzieri de cca. 60-150 minute, atât pe fondul limitărilor de viteza impuse de CFR S.A. și a realizării încrucișărilor de trenuri cât și a problemelor generate de numărul mare de călători care circulă cu aceste trenuri (îmbarcarea/debarcarea unui număr mare de călători din/în stații, tendința călătorilor de menținere a ușilor deschise în timpul circulatiei trenurilor, motiv pentru rugam și pe această cale să nu se mai forțeze deschiderea ușilor înainte de oprirea trenului în stație etc).

Ne cerem scuze pentru problemele înregistrate și va asigurăm că efectuam toate demersurile pentru limitarea la maximul a disconfortului creat călătorilor”, este o parte din mesajul postat, în continuare fiind menționate posibilitățile pe care le au cei interesați de a se informa despre circulația trenurilor.