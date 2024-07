Imaginile zilei. Sute de tineri așteaptă în soare, la peste 40 de grade, în gara Costinești, trenul care să-i ducă spre casă. CFR: „Ne cerem scuze” VIDEO

Imaginile zilei vin din Costinești, acolo unde sute de tineri au așteptat, pe o căldură insuportabilă, trenul care să-i ducă spre casă. Ce transmite CFR despre condițiile în care sunt nevoiți să aștepte călătorii.

După distracția de la festivalul „Beach, Please!”, care a avut loc în perioada 10-14 iulie 2024, în „stațiunea tineretului” de pe litoral, Costinești, sute de tineri au pornit, luni, 15 iulie 2024, către casă. În gara Costinești au avut însă parte de o așteptare chinuitoare, imaginile cu peronul pe care se înghesuie călătorii, fără cea mai mică posibilitate de a se adăposti de soarele ucigător, făcând înconjurul Internetului.

„Sute de tineri așteaptă trenul la Costinești în soare, la 38°C! Gara este... o baracă fără grupuri sanitare decente.

Bataie de joc! Așa arată Gara din Costinești în 2024. O baracă din tablă fără grupuri sanitare decente și fără un acoperiș care să asigure umbră. În plus, trenul a avut și jumătate de oră întârziere.

Vorbim despre o stațiune foarte aglomerată în sezonul estival. Poate cea mai aglomerată de pe litoralul românesc. Zeci de mii de turiști sun cazați mai tot timpul verii aici. Mai nou, aici se organizează și cel mai mare festival din România”, sunt explicațiile care însoțesc imaginile video postate de Neptun TV pe Facebook.

Reprezentanții CFR S.A. au reacționat, transmițând scuze călătorilor care sunt nevoiți să aștepte în asemenea condiții și reamintind că pentru reparații în gara Costinești este un contract în derulare.

„Regretăm situația semnalată și transmitem scuze întregului grup de călători, care este nevoit, în această perioadă cu temperaturi ridicate, să aștepte sosirea trenului în aer liber, pe un peron fără copertină.

După cum am informat în luna mai a acestui an, atât halta Costinești Tabără, dar și Neptun, au intrat în programul de modernizare, contractele fiind semnate în data de 15 mai a acestui an. Ambele obiective feroviare au, din acest an, finanțare asigurată, pentru modernizare, din fonduri nerambursabile prin Programul Transporturi”, au transmis, oficial, reprezentanții CFR S.A.. Asocierea de firme românești cu care CFR a semnat contractele de modernizare are termen de implementare 12 luni pentru fiecare dintre contracte, patru luni fiind destinate elaborării proiectului tehnic și opt luni pentru execuția propriu-zisă a lucrărilor.

„Ne dorim ca această asociere de firme românești să reușescă finalizarea lucrărilor conform termenului din contracte, iar din sezonul estival viitor să le putem oferi călătorilor condiții mai bune pentru așteptarea trenurilor”, au completat rreprezentanții CFR S.A..

Problemele s-au ținut lanț în ultimele zile pentru călătorii care au ales trenul drept mijloc de transport. Duminică, 14 iulie 2024, pe magistrala București-Constanța cinci trenuri au fost oprite în câmp, în aceleași condiții de temperaturi extreme, din cauza unui incendiu de vegetație uscată, pompierii permițând reluarea traficului pe calea ferată doar după încheierea misiunii de stingere a flăcărilor care au cuprins o zonă extinsă de pe marginea căii ferate. Cu o zi înainteun un tren internațional a deraiat în apropiere de Brașov, circulația feroviară fiind blocată din acest motiv. Sute de călători au fost preluați cu autocarele, după o așteptare lungă și obositoare, și conduși în gara Brașov, pentru a-și continua călătoria.

Toată țara se află, luni și marți, sub avertizare Cod Roșu de caniculă. Meteorologii au extins avertizarea Cod Roșu și pentru miercuri, 17 iulie 2024, o ușoară scădere a temperaturilor, în special în jumătatea nordică a țării, fiind prognozată începând de joi.