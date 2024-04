Zeci de mii de turiști sunt așteptați la mare în perioada următoare. Măsuri speciale luate pentru festivalul Sunwaves

Minivacanța de 1 Mai și de Paște de anul acesta aduce zeci de mii de turiști pe litoralul românesc, atrași de evenimentele organizate pe litoralul românesc.

Reprezentanții industriei ospitalității se așteaptă că 80 de mii de turiști să vină în stațiunile de pe litoral. Vedeta minivacanței este stațiunea Mamaia, unde se deschid cluburile și care găzduiește, ca în fiecare an și un festival de muzica electronică.

Organizatorii festivalului spun că anul acesta au organizat patru corturi pentru petrecăreți și au luat și măsuri speciale, după ce, în anii trecuți imaginea evenimentului a avut de suferit, întrucât a atras nu doar tineri dornici de distracție ci și consumatori de droguri și implicit traficanți veniți să le vândă droguri de risc și mare risc.

Anul acesta spun reprezentanții festivalului, vor face totul că astfel de fapte să nu se mai petreacă.

„Avem peste 100 de artiști care vor întreține atmosfera, pe patru scene. Din păcate avem cu 1.400 de bilete mai puțin cumpărate, față de anul trecut. Este un festival unde vin turiști străini în proporție de 80 la sută și doar 20 la sută sunt români. Noi am încercat să curățăm imaginea festivalului, care ne urmărește de câțiva ani încoace, așa că am luat legătura cu ambasadele României din străinătate și am rugat să informeze tinerii ca la noi sunt sunt cele mai dure legi antidrog din Uniunea Europeană, iar riscul este foarte mare dacă nu sunt curați. Am creat un festival curat și îi sfătuim pe toți cei care vin să nu își asume să facă închisoare pentru o țigară", a declarat Ion Borza, organizatorul festivalului Sunwaves.

Organizatorii de evenimente se plâng de taxele recent majorate de Apele Române, cu puțin înainte de deschiderea sezonului estival, dar dau asigurări că nu vor scumpi prețul biletelor. De exemplu, pentru festivalul de muzică electronică se va percepe o taxă de peste 100 de mii de lei, față de 500 de lei, cât era anul trecut.

Din păcate, nu este singura problemă a celor care se pregătesc de deschiderea sezonului estival. Turiștii nu vor găsi toate plajele de pe litoral amenajate, după ce contractele pentru multe dintre ele au expirat iar Ministerul Mediului încă nu a început licitațiile pentru atribuirea acestora.

De asemenea, s-au făcut lucrări de înnisipare a plajelor, iar noile suprafețe nu au fost intabulate așa că nu pot fi închiriate deocamdată.

„Din păcate se întârzie foarte mult procesul licitație pentru atribuirea plajelor. Se repetă scenariul de anul trecut, când s-a întârziat nepermis și operatorii și-au asumat amenajarea și fără să aibă avizele, fiind supuși riscului de amenzi, ceea ce s-a și întâmplat. Mai este discuția legată de intabularea plajelor. Sunt convins că s-ar fi putut găsi soluții, pentru ca turismul ar trebui să aibă prioritate”, a declarat George Lică, președintele Asociație Patronale Eforie.

Reprezentanții agențiilor de turism spus că, pe baza rezervărilor, și anul acesta, Mamaia este pe primul loc în topul preferințelor turiștilor, urmată de Costinești, Eforie și, bineînțeles, Vama Veche.

Prețurile pentru o noapte de cazare, în luna mai, la început de sezon pleacă de la 150 de lei cameră, la un hotel de două stele, fără mic dejun și pot ajunge și până la 1.500 de lei pe noapte, la un hotel de patru sau cinci stele, cu toate serviciile incluse și facilități de lux.