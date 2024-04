Tatăl lui Vlad Pascu, șoferul drogat de la 2 Mai, declarații halucinante: „Vlad nu a consumat atunci“ VIDEO

Tatăl lui Vlad Pascu, șoferul drogat care a ucis doi studenți la 2 Mai (Constanța), a fost prezent, marţi, 9 aprilie 2024, la Tribunalul Bucureşti. Mihail Pascu este judecat împreună cu Miruna, fosta soție, și cu fiul Vlad, pentru trafic de droguri.

El a precizat că nu doreşte să vorbească despre cei doi tineri loviţi mortal cu maşina de fiul său, dar a oferit un interviu amplu protestarului de serviciu Marian Ceaușescu, pe pagina sa de Facebook.

De asemenea, Vlad Pascu este judecat la Judecătoria Mangalia pentru accidentul de la 2 Mai în urma căruia doi tineri au murit.

Vlad Pascu şi părinţii săi - Mihail şi Miruna - au fost trimis în judecată pentru comiterea mai multor infracţiuni, printre care trafic de droguri, pentru determinarea unei persoane să dea declaraţii mincinoase sau să nu prezinte probe şi pentru punerea la dispoziţie a locuinţei pentru consum de droguri. Dosarul se judecă la Tribunalul Bucureşti.

Pascu tatăl l-a descris pe fiul său ca pe unul cu IQ mult mai ridicat decât frații săi și i-a îndemnat pe părinți să îi țină departe pe cei mici de tentația drogurilor.

Interviul Pascu - Ceaușescu

Marian Ceaușescu: „Aș vrea să te întrebi, nu ca un nevinovat, ci ca un tată, cum te simți ca tată, care este văzut ca un monstru din cauza ta, ești acuzat că din cauza copilului a ajuns așa cum a făcut-o”.

Mihail Pascu, tatăl lui Vlad Pascu: „În primul rând, o consider o acuzație făcută de oameni care, din păcate, nu gândesc atât de profund și o fac foarte clar. Consider că orice părinte al copilului tău va dori doar ce e mai bun pentru el. Chiar dacă copilul tău va ajunge la închisoare, așa cum este cazul meu, părinții cu siguranță vor fii acolo pentru el, dacă copilul este un criminal în serie, un premiant sau nu știu ce altceva. Da, îmi amintesc că tocmai la ultimul termen, mama lui a spus că a fost olimpic la Matematică. Este un copil cu un IQ foarte ridicat, mult peste frații lui. Și nu spun asta ca să-l pun mai presus de ceilalți frați ai săi. Mai are doi frați, o soră și un frate”.

Marian Ceaușescu: „Ce pedeapsă crezi că ar trebui să primească fiul lui?”

Mihail Pascu, tatăl lui Vlad Pascu: „Îi voi da o scuză, dar îi voi răspunde și cu o întrebare. Și întrebarea este următoarea: crezi că dacă ar primi o condamnare pe viață sau o foarte mare, aș putea să-i împace pe acei părinți? Sunt sigur că nu ar face-o. Nu cred că ar fi în stare să-i facă părinții fericiți sau să aducă totul într-o stare de spirit”

Marian Ceaușescu: „Cum l-ai crescut? Să devină un vagabond?“

Mihail Pascu, tatăl lui Vlad Pascu: „În primul rând, este atât de ușor să vorbești despre un bărbat pe care nu-l cunoști. În al doilea rând, nu cred că am crescut să devină un vagabond. Este un copil ca toți cei de acum. Nu este un copil special. Toți se vor etala cu lucruri cât mai scumpe, se vor posta în fel de fel. Acei copii care au fost omorâți au fost copii la fel de buni ca ai mei. Îmi pare foarte rău pentru ceea ce s-a întâmplat și nu am cuvinte pentru așa ceva. Nici măcar nu pot dezvolta acest subiect pentru că ar fi o măgărie din partea mea să vorbesc despre astfel de lucruri”.

Marian Ceaușescu: „El este judecat pentru omor din culpă și nu pentru omor calificat. Ai dat bani pentru asta?“

Mihail Pascu, tatăl lui Vlad Pascu: „Nu. În primul rând, să gândim logic. În situația mea, dacă ar exista această opțiune, ar primi cineva bani de la mine? Un judecator? Un judecător, un procuror, oricine. Cred că ar fugi de mine ca dracul de tămâie. În afară de asta, nu aș da bani unui judecător sau unui procuror. Gândește-te, în orice moment, ar putea face un caz împotriva mea. Un caz flagrant. Nu vrem să facă rău copiilor lor. Nu poți spune niciodată că ai totul și vei ține copilul la pivniță sau la frig. Nu, vei face același lucru. Totul este mai bun pe lumea asta pentru copilul tau. Consider că este imparțial. Nu era timp ca cineva să facă aranjamente. Sincer să fiu, nu cred că se poate face acest aranjament. Locuiesc în Olanda, așa că am timp pentru aranjamente”

Marian Ceaușescu: „Ai intervenit la Poliție în acea seară?“

Mihail Pascu, tatăl lui Vlad Pascu: „Cred că am fost de cinci ori la Constanța. Nu-mi place Constanța și nu-mi place. Am fost la dentist. Eu nu am relații în București. Am fost văzut ultima oară fără permis, apropo, din cauza accidentului nostru. Și nu am reușit să aflu ce se întâmplă cu prietenii mei. Nu sunt de acord cu așa ceva...”

„El nu a consumat atunci”

Marian Ceaușescu: „Cât de drogat era Vlad Pascu în acea seară?“

Mihail Pascu, tatăl lui Vlad Pascu: „Ce înseamnă droguri? Toată lumea vorbește despre droguri. Că era dependent de droguri. Valorile drogurilor pe care le avea în noaptea aceea? Da. Aruncă o privire după mele. 0,001. Copiii, cei care pleacă în străinătate, se duc și fumează un joint în Olanda sau Belgia sau în altă țară. Adică, a făcut asta elegant când a fost în Olanda, a fumat. Uita-te la asta. Cocaină, 0,001. Nici nu știu să citesc asta. Nu știu ce naiba. MDA, 0,00... Acesta este un lucru pe care... Nu știu... El nu a consumat atunci. În sânge a ieșit că nu a consumat. Acestea au mai rămas 2-3 săptămâni, de când a venit în Olanda. Copii, ieșiți și după 6 luni (n.r. pozitivi), suferiți și suferiți mult dacă luați. Nu luați nimic. E cel mai bun lucru, este o recomandare”

Marian Ceaușescu: „Cum răspunzi la toate acuzele aduse în ultima perioadă pe internet?“

Mihail Pascu, tatăl lui Vlad Pascu: „Vă pot spune următoarele. Zâmbetul pe care îl am uneori nu este un zâmbet de bucurie. Vă pot spune asta. Să vă ferească Dumnezeu să fiți în pielea mea”.

Marian Ceaușescu: „Ce pot face drogurile unui copil?“

Mihail Pascu, tatăl lui Vlad Pascu: „Drogurile pot face dintr-un copil să ajungă unde a ajuns Vlad. Poți ajunge cu ușurință și la cimitir sau la închisoare. E adevărat. Poți ajunge cu ușurință acolo. Dar pot să vă spun încă o dată că Vlad nu este la fel de negru ca cei care l-au făcut la televizor. Cred că au fost și alte lucruri la mijloc. Înțeleg că acest copil a fost ca un trofeu pentru cineva. Este un trofeu. Dar asta este. Nu pot spune pentru cine, că dacă spun așa ceva ar veni o persoană mai publică”