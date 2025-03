Petrecere surpriză pentru actorul constănțean Mihai-Sorin Vasilescu, la împlinirea vârstei de 70 de ani: „Voi sunteți Oscarul vieții mele”

Ziua Mondială a Teatrului a fost marcată la Constanța printr-o petrecere surpriză organizată în onoarea actorului Mihai-Sorin Vasilescu, care împlinește 70 de ani pe 29 martie.

Evenimentul a fost pus la cale de soția acestuia, Maria Lupu-Vasilescu, și a avut loc la Sala Club SNC din Constanța.

Momentul a fost unul plin de emoție, mai ales datorită discursului Mariei Lupu, care a mărturisit cât de dificil i-a fost să organizeze pe ascuns acest eveniment:

„Este un spectacol organizat de mine, așa cum m-am priceput. N-am mințit în viața mea cât am mințit luna asta, ca să organizez aniversarea surpriză pentru soțul meu, fostul manager al Teatrului Fantasio. M-am simțit ca într-un film de spionaj. Dacă am reușit, rămâne de văzut. Dar, măcar, am trăit suspansul, dragule, chiar dacă, din punctul meu de vedere, tu nu prea meriți un asemenea omagiu. Nu te uita așa la mine. Ai trei variante după: să mă omori cum vrei tu, să divorțezi sau să mă iubești încă 35 de ani.“

Cu lacrimi în ochi și glasul tremurat, ea a adăugat: „Am mari emoții. Sper ca soțul meu să nu-mi facă vreo figură astăzi, că altfel voi fi văduva veselă. Ai grijă, că mai vreau 35 de ani. Domnule Vasilescu, pentru tine, azi, 27 martie, Ziua Mondială a Teatrului, este ziua cea mai importantă pentru mine. Astăzi, în această zi, acum 22 de ani, ți-a repornit inima. 22 de ani de când inima ta bate new.“

O carieră impresionantă, dedicată teatrului

Mihai-Sorin Vasilescu are o carieră de peste 40 de ani, dedicată scenei și artei dramatice. Absolvent al IATC în 1980, și-a început drumul artistic la Teatrul din Botoșani, iar din 1983 s-a alăturat echipei de la Teatrul „Fantasio” din Constanța, instituție pe care avea să o conducă timp de 11 ani. Sub conducerea sa, teatrul a cunoscut o perioadă de efervescență artistică, fiind organizat și renumitul Festival Național al Teatrelor de Revistă, un eveniment cu impact național.

Din 2004, Mihai-Sorin Vasilescu a devenit actor al Teatrului de Stat Constanța, unde a interpretat roluri memorabile în spectacole semnate de Shakespeare, Cehov, Brecht, Durrenmatt, Victor Ion Popa, dar și în filme precum „A doua cădere a Constantinopolului”, „Milionar de weekend”, „Tinerețe fără tinerețe” și „Dacă bobul nu moare”.

Pentru talentul și contribuția sa la scena teatrală românească, Mihai-Sorin Vasilescu a fost distins cu numeroase premii, printre care Premiul Matei Millo pentru cel mai bun actor la Festivalul Național al Teatrelor de Revistă (1992, 1994, 1995) și Premiul Asociațiilor Umoriștilor Români pentru rolul Falstaff (1996).

Sărbătoarea organizată în cinstea actorului a fost un prilej de bucurie și recunoaștere a unei cariere remarcabile, închegată cu pasiune și devotament față de artă.

„Mă bucur că voi toți, împreună cu publicul care a fost în sala de spectacol când am jucat, eu sau colegii mei, sunteți cu adevărat Oscarul vieții mele. Cel mai important lucru este că ai prieteni, ai un public care te apreciază. Mi-ați dat viață. Vă mulțumesc din suflet!”, le-a transmis, cu lacrimi în ochi, maestrul Vasilescu, celor veniți să îi aducă un omagiu.