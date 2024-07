Orașul Techirghiol prinde viață cu cel mai nou loc de joacă VIDEO

Orașul Techirghiol, renumit pentru turismul balnear și proprietățile curative ale apei sărate și nămolului terapeutic, a făcut recent pași semnificativi pentru a-și diversifica oferta turistică, devenind o destinație atractivă și pentru familiile cu copii. Deja bine cunoscut pentru tratamentele eficiente împotriva afecțiunilor bronho-pulmonare și problemelor reumatice, Techirghiol a investit acum și în facilități recreative pentru cei mici.

Parcul Terapeutic din Techirghiol a fost dotat cu echipamente moderne, menite să stimuleze imaginația copiilor într-un cadru sănătos, pe malul lacului.

”Am încercat să acoperim o gamă largă de activități. Avem 2 complexuri tematice mari cu tobogane, tiroliană, zonă de antrenament, chiar și elemente senzoriale precum tobe și xilofon. În plus, am inclus și zone de relaxare cu bănci pentru părinți.”, a declarat Andrei Panait, reprezentant al companiei care a amenajat parcul.

Amenajarea locului de joacă reprezintă un pas important în strategia orașului de a deveni o destinație turistică completă. Dacă până acum Techirghiol era cunoscut în principal pentru tratamentele balneare adresate adulților și seniorilor, noile facilități atrag acum și tinerii părinți care doresc să combine beneficiile terapeutice cu activități recreative pentru copii.

Acest nou punct de atracție vine într-un moment în care Techirghiol se află în plin proces de modernizare și extindere a ofertei turistice. Autoritățile locale speră ca aceste investiții să ducă la o creștere semnificativă a numărului de turiști, în special a celor care caută o destinație de vacanță unde să se poată bucura atât de relaxare, cât și sănătate pentru toată familia.

Prin aceste inițiative, Techirghiol devine un exemplu de adaptare și inovare, reușind să îmbine tradiția cu modernitatea și să ofere vizitatorilor o experiență completă și memorabilă. Locul de joacă îmbunătățește oferta turistică a orașului și promovează un stil de viață activ și sănătos pentru copii.