Misterul de două secole al corăbiei scufundate de la Eforie. A devenit parte din noua plajă și va fi studiată pe uscat FOTO

Lucrările de extindere a plajelor au scos o iveală epava unei ambarcațiuni din lemn, veche de 200 ani, scufundată aproape de țărm. Corabia a devenit astfel parte din noua plajă, fiind îngrădită pentru a fi cercetată de către arheologi pe uscat, o premieră pentru România.

Șase luni au întârziat lucrările de extindere a plajelor, pe un tronson din Eforie Sud, deoarece scafandrii trimiși în cercetări au făcut o descoperire neașteptată: o corabie veche de aproximativ 200 de ani scufundată în apropiere de mal, exact în zona unde nisipul noii plaje urma să ia locul mării. S-a cerut avizul Ministerul Culturii pentru a se face cercetări arheologice și, deși acesta a întârziat foarte mult, acum mai sunt doar câteva săptămâni până când epava misterioasă va fi scoasă la lumină. Pentru ca epava să nu fie distrusă s-a luat o decizie în premieră pentru România. Cum nu avem scafandri arheologi s-a decis că specialiștii să facă cercetările pe uscat.

Epava a ajuns pe plajă

Constructorii care lărgesc plaja din Eforie au ocolit bucata cu epava, care a rămas un fel de lac în mijlocul nisipului. Apoi au astupat și lacul cu nisip să protejeze vestigiile istorice, pånă când vor veni arheologii să le cerceteze.

„Sperăm ca până la 20 mai a.c. să terminăm aceste lucrări de pal-planșe, pentru ca apoi să ne apucăm de excavat nisipul. Practic vom acționa mai întâi cu excavator, apoi la lopată ca să nu distrugem vestigiile” .a declarat Marius Stamat, manager sucursala Van Oord.

Cercetarea va fi făcută de personalul Institutului Național de Patrimoniu.

„Această practică de a se face cercetări pe uscat este una internațională, însă în România este un pionierat“, a declarat pentru „Adevărul “ arheologul Aurel Constantin Mototolea, directorul Muzeului de Istorie și Arheologie Constanța.

Costuri inestimabile

Descoperirea a temporizat lucrările de înnisipare, care au întârziat șase luni, iar costurile sunt uriașe pentru firma olandeză. Vorbim aici nu doar de salariile plătite muncitorilor angrenați în operațiune, ci și de lucrările suplimentare cerute de Ministerul Culturii.

„Noi doar o excavăm, o scoatem la lumină. Nu o vom și extrage propriu-zis, pentru că lucrările de extragere și conservare ar reprezenta zeci de milioane de euro, nu știu cine ar face această investiție“, a spus managerul Van Oord.

Lucrările de reducere a eroziunii costiere, cu fonduri europene, în Eforie au început în urmă cu doi ani. Au fost construite șapte diguri, iar la final noile plaje vor avea o lățime cuprinsă între 100 și 140 de metri, după modelul Mamaia și Constanța, dar cu nisip mai fin, se speră.

Corabia misterioasă

Din primele cercetări făcute sub apă, corabia are aproximativ 200 de ani vechime, are 20 de metri lungime și patru metri lățime. De unde este și cum a ajuns să se scufunde în dreptul stațiunii Eforie, vor stabili specialiștii la sfârșitul lunii mai, când vor începe să o cerceteze pe uscat.

De altfel, Marea Neagră ascunde nenumărate epave. Cea mai veche dintre ele are 2.400 de ani și este grecească. Se află la doi kilometri adâncime și la 80 de kilometri distanță de orașul bulgăresc Burgas, A fost reperată cu cinci ani în urmă, în cadrul unui proiect arheologic, unde s-au folosit vehicule robotice marine.

S-a ajuns la această soluție costisitoare în ceea ce privește epava pentru că în România profesia de scafandru arheolog este o necunoscută.

„În prezent, scafandrii arheologi nu sunt recunoscuți legal deoarece Centrul de Scafandri nu a făcut acest lucru, deși unii au brevete internaționale, nu sunt recunoscuți de legea româna. Unii dintre ei sunt acreditați de UNESCO, însă nu pot profesa până în toamnă, când există promisiuni ca vor fi acreditați”, a declarat Emanuel Vultur, președintele Sindicatului Scafandrilor din România.

Este o profesie rară, la nivelul întregii țări existând doar patru astfel de specialiști.