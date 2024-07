Festivalul „Beach Please. Tot ce trebuie să știi despre drumurile din Costinești. Selly: „Ne așteptăm să existe blocaje” VIDEO

Pe pagina de Facebook a festivalului „Beach Please”, Selly- inițiatorul evenimentului, oferă informații despre cum se va circula prin stațiune în aceste zile, dar și cum se poate ajunge rapid la concerte, dacă vă deplasați cu mașina.

Ediția 2024 a festivalului de muzică urbană „Beach, please!” a început miercuri, 10 iulie,se termină duminică, 14 iulie, la Costinești. Peste 200 de artiști vor urca pe cele trei scene amenajate la malul mării. Este cel mai mare festival urban din sud-estul Europei și cel mai așteptat eveniment al verii în rândul tinerilor.

„Dacă vrei să vii cu mașina la festival, am pus la dispoziție o parcare de 50 de hectare. Va fi deschisă începând cu ora 15:00 și va rămâne deschisă non-stop pe perioada festivalului. Dacă nu vii cu mașina personală, fii atent la schimbările pentru drumurile de acces. Daca nu ai masină, am pus la dispozitie autobuze speciale care se deplasează non-stop din Constanța în Mangalia și în sens invers pe durata festivalului”, a scris Selly, pe Facebook.

„Beach, Please!” este cel mai mare festival de muzică urbană din Sud-Estul Europei.

Trapperi internaționali precum Travis Scott, Anitta, Wiz Khalifa, Yeat, Don Toliver, Chief Keef, Ice Spice, 6ix9ine, Trippie Redd, NLE Choppa, Gucci Mane, Rick Ross și Lil Pump vor încânta publicul, la malul mării, până în zorii zilei.

Parcare de 50 de hectare

„În acest an, zona de festival se întinde pe un teren de 21 de hectare, fiind cel mai mare festival ca întindere din întreaga țară, iar parcarea făcută special pentru festival are peste 50 de hectare. Cu sprijinul autorităților locale am reușit să asfaltăm și să dăm în folosință un drum care intră direct în DN1 și merge către parcare, făcând astfel fluidizarea traficului în stațiune mult mai ușoară. Nu mai trebuie cei care vin cu mașina în festival să intre în Costinești și să blocheze astfel stațiunea, pot merge direct pe drumul pe care noi l-am dat în folosință. Tot din rațiuni de fluidizare a traficului am adăugat în programul festivalului cea de-a cincea zi.

Ne așteptăm să existe blocaje, ne așteptăm să existe cozi. Încurajăm toți festivalierii să vină cât mai devreme, să își ridice brățările și de preferat să nu vină cu mașina. Noi, organizatorii, punem la dispoziție peste 120 de autobuze care vor merge din câmpul festivalului în toate stațiunile de pe litoral, de la Constanța până în Mangalia, pentru a duce festivalierii în festival și din festival înapoi la cazări. Avem foarte mulți participanți care și-au luat cazări nu în Costinești, ci în stațiunile vecine, cum ar fi Olimp, Eforie, Constanța”, a anunțat Selly, în cadrul conferinței de presă.