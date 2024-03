Festivalul „Beach, Please!“, anulat. Impresarul Innei s-a supărat pe consăteni VIDEO

„Anulăm concertul de 1 Mai - pregătit și organizat din fondurile noastre private" a scris pe pagina sa de Facebook Ștefan Lucian Gîtiță, producătorul muzical din Costinești care este fondatorul Festivalului „Beach, Please!“ și impresarul Innei.

Născut și crescut în Costinești, Ștefan Lucian Gîtiță, nume sonor în industria muzicală, cel care a descoperit-o pe Inna (și ea constănțeancă) și a făcut-o vedetă internațională, spune că prin acest festival, organizat cu succes doi ani la rând, și-a dorit să aducă din nou distracția, în stațiunea tineretului, așa cum se întâmpla în copilăria sa.

„Beach, Please!" a adus zeci de mii de spectatori pe seară, în zilele de festival, și a umplut locurile de cazare din stațiune, în ultimele minivacanțe de 1 Mai, Costinești fiind una dintre cele mai aglomerate stațiuni.

„Consider ca parte din succesul meu este datorat faptului că am crescut în Costinești, unde în fiecare vară am fost în contact cu cea mai nouă muzică și cea mai bună distracție pentru tineri. Astăzi mă ocup de cea mai importantă firma independentă de muzică din Europa centrală și de Est, având birouri în Los Angeles (America), Berlin (Germania), Varșovia (Polonia), Istanbul (Turcia) și evident București - România. Nu știu dacă aș fi reușit fără să am norocul de a mă naște în Costinești, punctul zero al distracției în anii copilăriei mele", scrie Ștefan Lucian pe Facebook.

El povestește că a organizat festivalul la rugămintea tatălui său și a unor prieteni.

„M-am gândit la voi, vecinii și prietenii mei, să împart și să vă aduc din nou șansa de a ne bucura împreună că se fac din nou bani de 1 Mai, ca pe vremea când eram copil. Ce am primit în schimb de la unii dintre noi, locuitorii Costineștiului? Înjurături pe la colțuri, bârfe și altele asemenea. Din păcate e în continuare politică, unii o fac prin vuvuzelele de serviciu, încercând să convingă pe toată lumea că voi nu aveți niciun beneficiu de pe urmă concertelor pe care le-am organizat și că nu avem nevoie de investiții în distracție în Costinești, pentru că lucrurile erau foarte bune și înainte", scrie Ștefan Lucian pe Facebook, anunțând ca anul acesta nu va mai organiza festivalul de 1 Mai.

El spune că le oferă gratuit bârfitorilor autorizațiile deja obținute, locația - gratuit, iar răuvoitorii să vină cu 500.000 de euro cât este bugetul estimat pentru festivalul de 1 Mai ca să facă bani, în locul lui.

Fondatorul mai menționează ca o parte din profitul pe care l-a obținut a fost folosit pentru a reparat acoperișul școlii din Schitu și că, pe viitor, se va consulta cu cei din comunitate, ca să știe dacă să mai aibă în vedere stațiunea pentru evenimente.