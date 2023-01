Farul Constanța întâlnește CFR Cluj pe stadionul de la Ovidiu. Jandarmii îi avertizează pe suporteri

Luni, 23 ianuarie, începând cu ora 20.00, pe stadionul Central al Complexului Academiei de Fotbal ,,Gheorghe Hagi” din localitatea Ovidiu se va desfășura meciul de fotbal dintre F.C.V. Farul Constanța şi F.C. C.F.R. 1907 Cluj.

„Nu se putea mai bine decât să începem anul contra campioanei României. E un meci foarte greu. Va fi o confruntare echilibrată, deschisă la orice. Ne dorim să câștigăm cele trei puncte. Știm că adversarul e foarte bun, competitiv, și trebuie să ne ridicăm la înălțimea lui. CFR are mentalitatea de campioană, de învingătoare. În noul an, obiectivul nostru principal e să continuăm ce am început în vară, încercând să câștigăm la fiecare meci cele trei puncte și să dobândim o mentalitate de învingători“, a declarat Gheorghe Hagi, managerul tehnic al Farului.

Pentru desfășurarea în condiții optime a meciului de fotbal, jandarmii Grupării Mobile Constanţa, anunță că vor acționa în zonele din imediata apropiere a stadionului, pentru prevenirea apariției unor evenimente de natură să afecteze climatul de ordine și siguranță publică.

„Având în vedere interesul crescut al suporterilor pentru acest meci, pentru evitarea creării de ambuteiaje și a timpilor mari de așteptare la porțile de acces, reaminitim faptul că accesul în stadion se va face începând cu ora 18.30”, transmite Gruparea Mobilă Constanța.

Ce trebuie să respecte spectatorii

Totodată, jandarmii reamintesc câteva dintre obligațiile ce revin spectatorilor:

- sã nu sãvârşeascã fapte, acte sau gesturi obscene, sã profereze ori sã scandeze injurii, cuvinte sau expresii jignitoare ori vulgare, precum şi ameninţãri cu acte de violenţã împotriva celorlalţi spectatori, oficiali, jucãtori sau a bunurilor acestora;

- sã nu arunce asupra celorlalţi spectatori, asupra oficialilor sau a jucãtorilor, asupra forţelor de ordine sau a personalului de ordine şi siguranţã, asupra bunurilor mobile şi imobile aflate în incinta bazei sportive, precum şi în direcţia suprafeţei de joc, cu obiecte de orice fel sau cu substanţe corozive ori care murdãresc;

- sã nu introducã în arena sportivã inscripţii, embleme, pancarte, bannere, afişe, steaguri sau alte suporturi ce conţin simboluri, sloganuri, imagini ori texte cu conţinut obscen;

- sã nu escaladeze gardurile care delimiteazã spaţiul de joc sau gardurile interioare de separare a sectoarelor;

- sã nu pătrundã în stare vãditã de beţie sau sã consume bãuturi alcoolice în arena sportivã;

- sã nu refuze supunerea la efectuarea controlului corporal preventiv şi al bagajelor de cãtre forţele de ordine;

- sã nu se caţere pe gardul care delimiteazã spaţiul de joc de tribunã;

- sã nu provoace ori sã participe efectiv la scandal în incinta bazei sportive ori, dupã caz, a arenei sportive;

- sã nu îşi ascundã faţa cu articole de îmbrãcãminte sau alte accesorii, cu intenţia de a împiedica identificarea.