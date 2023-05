Apelul unui agent de turism: „După ce vă întoarceți din Antalya sau Creta, dați o fugă la Mamaia sau în liniștea verde-albastră de Olimp“

Stațiunea Mamaia, care se confruntă de câțiva ani cu o penurie de turiști, nu pare să fie nici în acest sezon estival în topul preferințelor românilor.

Corina Martin, președinte de onoare a Asociației Patronale RESTO Constanța, este de părere că stațiunea Mamaia, altădată în topul preferințelor turiștilor, suferă și din cauza slabei promovări.

„Stațiunea Mamaia a avut de suferit în ultimii cinci ani, când nu a mai avut promovare, și așa cum ați văzut, odată cu week-endul de 1 mai din acest an, forțele s-au regrupat. Am anunțat peste 400 de evenimente, care au produs impactul pe care îl așteptam și de care noi aveam foarte mare nevoie. Am avut o deschidere de sezon în forță și sperăm ca așa să fie întregul sezon. Vom fi extrem de atenți în ceea ce privește lista de evenimente și Primăria Municipiului Constanța a anunțat lista evenimentelor la acest moment“, scrie Corina Martin pe Facebook.

Operatorii privați locali din industria ospitalității încearcă să ofere turiștilor pachete turistice atractive.

Cu toate acestea, românii preferă vacanțele peste hotare. Pentru aceștia, Corina Martin are un mesaj: „Anul acesta, va așteptam din nou la Mamaia, indiferent că Grecia sau Turcia vor fi mult mai convingătoare si va vor atrage si pentru câteva zile in hotelurile si atracțiile lor.

Dar cine nu iubește Grecia?! Sau ospitaliera , minunata Turcia?! Și noi le iubim!

Dar, după ce vă întoarceți din Antalya sau Creta sau Santorini sau din Tenerife, dați o fugă la Mamaia, sau în sentimentala Eforie, sau în liniștea verde-albastră de Olimp, Venus sau Cap Aurora. Noi suntem și rămânem ACASĂ. Salutări de la Mamaia!“

În ultimii ani, staţiunea Mamaia a supravieţuit doar din turismul de weekend, însă principiul după care s-au ghidat agenţii economici „lasă că merge şi aşa“ nu mai funcţionează din acest an. Cândva perlă a litoralului românesc, Mamaia este acum abandonată de turişti, de investitori şi de autorităţi.

În iulie anul trecut, Mamaia era aproape pustie. Constantin Dumitraşcu, fost şef al Agenţiei de Turism Mamaia, este de părere că Mamaia nu mai este staţiune, ci cartierul de nord-est al Constanţei. Din punctul său de vedere, problemele au început în anii 2000, când hotelierii au ales să se bazeze pe turiştii de weekend. „Am avut o discuţie cu doi proprietari de hoteluri şi le-am propus să le aduc nordici şi ştiţi ce mi-au răspuns? «Să ştii că eu nu ţin hotelul deschis pentru 50 de nordici, eu îi prefer pe cei de weekend. Deschid hotelul vineri de dimineaţă şi îl închid luni. Îmi acopăr cheltuielile pentru că îi rad pe cei din Bucureşti». Dar iată că nu merge totul la infinit“, mărturiseşte el, care spune că era de aşteptat să se întâmple asta din moment ce hotelierii au preţuri mai ridicate pentru sfârşitul de săptămână, semn că se bazează mult pe acest profit.