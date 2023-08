Actorul Marius Manole, îngrozit de cum arată Constanța: „Oameni care țipă, mame care își înjură copiii, mașini pe contrasens, chelneri nesimțiți“

Actorul Marius Manole a povestit experiența pe care a trăit-o în Constanța în această vară. De departe, cel mai mult l-a întristat ruina sinagogii de la malul mării.

Actorul Teatrului Naţional I.L.Caragiale din Bucureşti a povestit pe Facebook experiența pe care a trăit-o în Constanța, unde a venit pentru un eveniment cultural.

Constanța, din punctul său de vedere, este un oraș cu mare potențial, care putea fi o bijuterie. Ceea ce a văxut aici însă i-a lăsat un gust amar: „Sunt de ceva zile la Constanta. Oras cu mare potential, oras care ar putea fi o bijuterie. Nu e. Nu numai ca nu e, dar pare ca nimeni niciodata nu s a ingrijit de el. Pacat. Aseara a fost sarbatore aici la malul marii. Multi, foarte multi turisti si localnici. Din pacate am vazut o Romanie pe care nu as fi vrut sa o vad. Oameni care tipa, care isi arunca tigarile si cutiile cu bere pe jos, mame care isi injura copiii, masini care merg pe contrasens, chelneri nesimtiti. Stiu ca nu e vina lor, ca tot ce s-a intamplat in ultimii 30 de ani, toti cei care ne au condus in ultimii 30 de ani au facut tot ce le a stat in putinta sa distruga cultura, sa ne faca sa fim din ce in ce mai prosti. Sa fim ca ei. Au reusit, in mare parte au reusit. Ne au facut sa fim dupa chipul si asemanarea lor. Nu vreau sa mai vorbesc de politica, stiti bine ca am facut o mai demult, mi am promis ca mi vad de meserie si de viata mea, doar ca viata mea e aici, in tara asta. Peste putin vor fi iar alegeri, iar nu vom sti cu cine, iar vom spune ca nu avem, ca nu mai e speranta, ca si asa tot rau e… Si poate ca aveti dreptate. Eu nu mai spun cu cine votez, eu stiu cu cine vreau sa merg mai departe, incerc altceva decat e acum aici. Poate va fi mai bine, nu vreau sa renunt… Ce am vazut aseara la Constanta m a speriat, m a intristat, dar mi a dat putere sa lupt mai departe. Vor sa inchida, sa comaseze, sa distruga institutiile de cultura.. Ii sperie orice om care gandeste, care citeste, care e informat, care vorbeste corect.. E pariul lor“, a scris Marius Manole pe Facebook.

El a rămas consternat și de felul în care arată ruina sinagogii. „Uitati aici, in orașul care ar fi trebuit sa fie o bijuterie exista aceasta minune. Cum sa ai asa ceva in centrul orasului si sa o lasi in paragina, fara sa ti treaca prin cap sa faci ceva, sa o salvezi. Cuuuum???? Care primar, care consilier judetean, care om poate sa faca asa o crima? O sinagoga construita in 1911 care ar putea fi … care ar putea fi…. multe ar putea fi, dar … “, încheie el, trist.

Sinagoga din Constanţa, situată în zona peninsulară, a fost construită în 1910, la iniţiativa comunităţii evreieşti. „Domnule primar, am onoarea a vă ruga să binevoiţi a elibera cuvenita autorizare de a construi un templu israelit pe proprietatea comunităţii evreieşti din Constanţa, strada Rosetti, colţ cu Petru Rareş“, se scrie în cererea care există la Arhivele Naţionale Constanţa. De altfel, aici există toate proiectele originale ale construcţiei, dar şi fotografii cu templul israelit.

Templul avea 13 metri înălţime. „Pereţii vor fi din piatră sau de cărămidă lucraţi cu mortar de var alb, hidraulic. Pereţii hasnalelor vor fi de zid masiv, de 28 cm grosime, lucraţi cu var hidraulic, cu ciment în interior, asemenea şi fundul hasnalei. Ferestrele parterului se vor putea deschide în afară“, sunt doar câteva din condiţiile impuse în autorizaţia de construire eliberată pe un an.

Sinagoga era structurată pe trei registre orizontale: soclu, parter şi etaj. În exterior, ferestrele şi uşile aveau decoraţii de influenţă maură.

Parterul se întindea pe 238,37 mp şi cuprindea curtea, intrarea în templu şi un vestibul. De o partea şi de alta erau băncile enoriaşilor. Altarul era sub forma unui semicerc alungit.

Intrarea principală avea o uşă dublă, terminată în partea superioară cu o fereastră sub formă de treflă, flancată de două uşi. Ulterior, proiectul a fost modificat şi în locul ferestrelor au apărut două uşi duble care se termină cu steaua lui David.

Atracţia templului era dată de frumuseţea arabescurilor, în culori albastru şi roşu şi de candelabrele cu opt braţe ce luminau încăperea. În timpul războiului templul a devenit, la rândul lui, depozit de armament.

Evreii din Constanţa spun că din anul 2006 nimeni nu a mai intrat în templu.

Lăcaşul de cult al evreilor este o ruină, din fostul edificiu rămânând în picioare doar câteva ziduri.

Recent, Silviu Vexler, deputatul minorității evreiești din România, a anunțat că sinagoga din Constanța va fi reabilitată datorită unei investiții de 1,5 milioane de euro pe care o face Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Națională de Investiții.

„Unul dintre cele mai frumoase și emblematice lăcășuri de cult iudaic din România, cu o poveste fascinantă și un adevărat simbol al municipiului Constanța este salvat și va reveni la viață, urmând să fie redat atât evreilor din România, cât și întregii societăți. Nouă ani de eforturi susținute, chiar și atunci când totul părea fără speranță. Zeci de drumuri la Constanța. Sute de discuții cu președintele Comunității Evreilor din Constanță, domnul Sorin Lucian Ionescu, colegul meu și principalul partener în acest proiect, care a rezistat și nu și-a pierdut încrederea. Mii de documente. Încercări repetate care au eșuat. O speranță care a devenit astăzi realitate“, a scris deputatul pe Facebook.