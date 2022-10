VIDEO Reacția unei bunicuțe când își revede fiica în Germania. „Am plâns gândindu-mă la mama pe care nu o mai am”

O bătrânică și-a vizitat pentru prima dată fiica stabilită în Germania, iar imaginile au devenit virale. Românca a fost filmată de când s-a urcat în avion și până când și-a reîntâlnit fiica, iar imaginile vorbesc de la sine despre emoțiile femeii.

Imaginile cu bătrânica emoționată la culme au devenit virale pe Tik Tok, iar reacțiile internauților au fost și ele pe măsură. Fericirea și emoția de pe chipul brăzdat de riduri, dar în același timp senin al femeii, i-a impresionat pe cei mai mulți. De altfel, imaginile i-au făcut pe mulți să își amintească de bunicii poate trecuți dincolo și au provocat reale emoții.

Totul începe cu un clip în care bătrânica tocmai se urcă în avion, iar apoi este filmată în timpul călătoriei. Senină, femeia zâmbește ușor încurcată, emoționată, dar fericită la gândul că își va revedea după atâta timp fiica. Apoi, într-un alt clip, ea își întâlnește fiica, după ce avionul a aterizat în Germania. Imaginile sunt cu adevărat emoționante, la fel ca și trăirile bunicuței.

„Am plâns, privirea din avion era a bunicii materne”

„Când vor dispărea ei, va dispărea și onestitatea, iertarea, bunătatea și... credința! Sănătate multă bătrânilor noștri!”, a scris cineva.

„Eu nu știu, dar mereu când văd o asemenea bătrânică îmi vine să plâng parcă o văd pe bunica mea”, a mărturisit altcineva.

„Am plâns, privirea din avion era a bunicii materne”, a fost un alt comentariu.

„Draga de ea, am plâns gândindu-mă la mama pe care n-o mai am... Sănătate!”, a adăugat cineva.

„Această bunică a dat atâta iubire cândva acestor nepoți... acum strânge roadele dragostei. Să trăiți cu sănătate...”, „Bunul Dumnezeu să îi dea sănătate, câtă fericire se vede pe chipul dânsei", a observat un altul. „Ce ochi duioși are si plini de bunătate!" sau „Imaginea bunătății și bunului simț. Asta sunt bunicii noștri!", au fost doar câteva dintre miile de comentarii postate la cele două videoclipuri.