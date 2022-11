Soluțile „murdare” ale românilor pentru economie la apă. „Miroase a săpun și șampon”

Criza energetică și prețurile tot mai mari în toate domeniile, combinate cu lipsa apei îi determină pe tot mai mulți români să facă economie. Pentru asta, unii dintre ei găsesc soluții inedite.

Inflația a adus scumpiri în lanț și a afectat inclusiv prețul apei. Acest lucru, coroborat cu alte costuri, l-a făcut pe un român să găsească mai multe soluții pentru a economisi apa.

Este și cazul unui român care s-a mutat la țară, iar una dintre problemele cu care se confruntă este cea a resursei limitate de apă, care cu greu îi ajunge pentru toate nevoile familiei.

Confruntat cu această problemă aparent fără ieșire, bărbatul spune că a găsit câteva soluții. El și-a făcut cunoscută povestea pe grupul de Facebook „Mutat la țară - viața fără ceas”, iar postarea sa a devenit virală și a strâns aproape 2.000 de aprecieri și sute de comentarii.

„Astăzi am să vă vorbesc despre apă. De fapt, despre lipsa apei. Am convingerea că experimentul meu va fi de folos cuiva care se confruntă cu lipsa apei, dar care ar vrea să se bucure de tot confortul conferit de apă. La aproape un an de la realizarea fântânii, instalația de apă și cea de canalizare sunt total funcționale”, și-a început el postarea.

A existat însă o problemă din cauza debitului scăzut, însă nu una insurmontabilă. Bărbatul spune că a găsit o soluție și pentru asta și a explicat în a constat.

„Problema este că datorită debitului scăzut pe care îl are izvorul captat în fântână (0-80l/24h), apa este insuficientă pentru nevoile minime ale unei locuințe, dar am recurs la următorul artificiu pentru a compensa acestă lipsă: Apa rezultată în urma folosirii dușului și a lavoarului, fiind ape relativ curate, le-am captat într-un rezervor de 500 l, de unde sunt extrase cu ajutorul unui hidrofor dedicat, filtrate și trimise către rezervorul WC-ului, de unde, mai departe, reintră în circuitul normal și ajung în fosa septică.

Una dintre marile necunoscute de la începutul proiectului a fost despre stabilitatea olfactivă a apei recuperate. Tuturor ni s-a întâmplat, cel puțin așa cred, să lăsăm găleata cu mopul în ea și după două zile mirosul apei să fie insuportabil. Am trecut peste toate temerile, am realizat instalația și de trei săptămâni folosesc apă recuperată pentru WC”, a adăugat el.

O metodă ingenioasă

El dă asigurări că apa astfel recuperată poate fi folosită fără probleme în condiții de igienă.

„Apa recuperată în rezervorul de 500 l este destul de stabilă din punct de vedere olfactiv, miroase a săpun și șampon, dar după ce trece de filtre ajunge în rezervorul WC-ului puțin lăptoasă și fără miros. De asemenea, rezervorul de 500 l poate fi umplut cu apă de ploaie captată de pe un acoperiș experimental, o să vă povestesc și despre asta, iar apa colectată de la duș și lavoar o pot direcționa direct către fosa septică prin manevrarea celor două clapete de sens introduse în instalație.

De-a lungul timpului ne-am gândit foarte serios la captarea apei de ploaie și folosirea acesteia în scopuri menajere, dar niciodată nu am știut care ar putea fi cantitatea de apă pe care o puteam colecta de pe o suprafață oarecare, cu toate că puteam să calculez, dar condițiile meteo de acum nu mai corespund cu cele de la începutul secolului XX, când calculul apei pluviale a căpătat o formulă de sine stătătoare”, a mai afirmat el.

În continuare, el a improvizat și a reușit să realizeze o construcție care spune că l-a ajutat să rezolve o problemă importantă. În acest sens, el a ajuns să folosească apa colectată în urma ploilor.

„Și pentru că ne trebuia un WC în fundul curții, și pentru că aveam o ușă din lemn pe care nu mă înduram să o pun pe foc, și pentru că aveam nevoie de un acoperiș experimental, am realizat o construcție care să înglobeze toate acestea și care să-mi permită efectuarea unui calcul aproximativ a cantității de apă pe unitatea de suprafață. Nu vreau să întru în detalii, dar la ultimele ploi am colectat de pe o jumătate de acoperiș 1000 l de apă. O jumătate de acoperiș are 6.5 m². Ultimele ploi au durat aproximativ o săptămână și de atunci au trecut două luni”, a mai scris el.

Evident, apa astfel obținută nu este potabilă și poate fi folosită doar în scopuri menajere. Chiar și așa, bărbatul spune că poate face o economie importantă de apă.

„Această apă se poate folosi în totalitate pentru scopuri menajere sau doar pentru WC, așa cum spuneam mai sus. Indiferent cum ar fi folosită, atât apa de ploaie cât și cea din fântână sunt supuse unui proces de filtrare destul de reușit înainte de a intra în instalație. Cam asta este în legătură cu economia de apă. Niciodată, dar niciodată, nu mi-aș fi imaginat că apa poate avea un preț atât de mare și că este atât de greu de gestionat. Când ai apă la discreție totul este o joacă de copil, altfel....

PS: Între timp am schimbat recipientul de hidrofor de 2 l cu unul de 36 l, deoarece hidroforul pornea de vreo șase ori până să umple rezervorul WC-ului”, a încheiat el.

„Se impun astfel de măsuri”

Reacțiile nu au întârziat și au fost din cele mai diverse. Mulți internauți l-au lăudat pentru ideile sale, în timp ce alții au venit cu propriile sfaturi și idei.

„Bravo! Sunteți și de meserie, bănuiesc, să o gândiți inginerește. Dincolo de polemică geopolitică, văzând schimbarea climatică semnificativă, se impun astfel de măsuri. Se pot face multe, începând de la soare și terminând cu gunoiul de orice fel. Fiecare, în micul sau univers casnic își poate aduce contribuția”, a scris cineva.

„Eu la bloc recuperez apa de la mașina de spălat pentru wc. Mașina consumă 40 litri la o spălare pentru două zile - două persoane, de când am mașină automată”, a spus altcineva.

„O persoană poate să își dea seama de importanța apei, atunci când nu o mai are. Nu vă invit să locuiți într-o casă de la țară sau în vreun palat, ci într-un apartament cu o cameră, de la bloc. E de ajuns. Cum veți reacționa când veți afla că nu veți avea apă timp de o săptămâna, când proviziile de apă, din casă, se vor fi terminat, când nu curge apă la duș ca să ne spălăm, când nu ne mai putem spăla la mașină nici rufele, când nu mai putem face mâncare, când mirosul de la vasul de toaletă ne va inundă casă, când...?”, s-a întrebat cineva.

„Foarte buna ideea colectării apei de lavoar și de duș pentru a fi refolosite la wc! Este o idee de aplicat chiar și când nu sunt probleme cu apa. Felicitări!”, a adăugat un altul.

„Respect pentru ce ați făcut! Puțini înțeleg scopul și mai puțini înțeleg ce ați făcut acolo! Ceva detalii despre filtrarea folosită puteți da? Eu voiam astă -vara să folosesc apa de la dus/lavoar pentru udat pomii in gradina, atât de secetă a fost în Moldova!”, a fost o curiozitate.

„Super tare. Mă interesează mult detaliile despre un rezervor mult mai mare, care aș vrea să fie îngropat, exclusiv pentru captarea apei de ploaie, folosit exclusiv pentru animale (apă la rațe, găini, păsări etc). Ar trebui filtrată în acest caz?”, a întrebat alt internaut.

Altcineva a venit cu alte idei. „Noi nu filtrăm apa de ploaie. Avem bazine de inox alimentar care păstrează apa curată. Face pielea atât de fină, e o apă moale, foarte faină! Noi o folosim și la mâncare așa cum este... Dacă vine pe țeavă ruginită și plină cu substanțe chimice e ok. Dacă e de la natură nu. Hmm”, a fost altă opinie.