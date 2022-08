Parcul Natural Apuseni, în pericol să devină istorie. Mii de hectare de pădure nimicite de o insectă de câțiva milimetri

Mii de hectare de p─âdure din Parcul Natural Apuseni, un adev─ârat monument al ecosistemului ╚Öi biodiversit─â╚Ťii, se afl─â ├«n pericol, iar ├«ns─â╚Öi existen╚Ťa parcului este pus─â sub semnul ├«ntreb─ârii.

Parcul Natural Apuseni riscă să devină istorie și să rămână doar o aminitire. De vină nu este de această dată factorul antropic și nici vreun incendiu sau un accident chimic. Pădurile parcului au fost atacate de o specie de insectă cunoscută popular sub numele de ipide-gândac de scoarţă sau gândac tipograf.

Potrivit F─âclia de Cluj, insecta ar fi ajuns ├«n urm─â cu mai mul╚Ťi ani ├«n p─âdurile Parcului Natural Apuseni, dar lucrurile s-au agravat cu adev─ârat dup─â 2017, c├ónd o vijelie de propor╚Ťii a dobor├ót foarte mul╚Ťi copaci, care apoi au fost coloniza╚Ťi ╚Öi au servit ca baz─â de plecare pentru temu╚Ťii g├óndaci.┬á

ÔÇ×Toat─â treaba a ├«nceput ├«n toamna anului 2017, c├ónd o furtun─â puternic─â a pus la p─âm├ónt foarte mul╚Ťi arbori. Noi am analizat situa╚Ťia de la ├«nceput ╚Öi am convocat Consiliul ╚śtiin╚Ťific al Parcului pentru a g─âsi solu╚Ťii. Consiliul ╚śtiin╚Ťific a decis s─â se ia m─âsuri de urgen╚Ť─â, chiar dac─â este o zon─â non interven╚Ťie, pentru a stopa pe viitor ca acest fenomen s─â se extind─â. ├Än prima etap─â, ocoalele silvice care administreaz─â fondul forestier din zon─â ne-au cerut derogare, conform legii, pentru exploatare astfel ├«nc├ót s─â se previn─â atacul de ipide. ├Än acea zon─â noi am avizat pentru ocoalele silvice extragerea acelor arbori infesta╚Ťi ╚Öi a arborilor cu poten╚Ťial de a fi infesta╚Ťi, tocmai pentru a preveni o astfel explozie ├«n p─âdure.┬áCe s-a ├«nt├ómplat, ce nu s-a ├«nt├ómplat, cert este c─â m─âsurile au fost luate cu ├«nt├órziere. Mai mult, se vede c─â nu au f─âcut interven╚Ťii asupra p─âdurii. ├Än final au dus ╚Öi la un deranj asupra p─âdurii ├«n ceea ce ├«nseamn─â p─âtura de sol de la suprafa╚Ť─â ╚Öi asupra altor arbori s─ân─âto╚Öi. Din p─âcate, prin m─âsurile luate, ├«n loc ca fenomenul s─â fie ╚Ťinut ├«n fr├óu, s-a amplificatÔÇŁ, a explicat Alin Mo╚Ö, directorul Administra┼úiei Parcului Natural Apuseni.

Seceta ╚Öi caldura, alia╚Ťii insectelor

Mai mult, situa╚Ťia a devenit dramatic─â ├«n acest an, c├ónd seceta ╚Öi temperaturile ridicate au favorizat coloniile de g├óndaci, care au proliferat ╚Öi s-au r─âsp├óndit ├«n voie, f─âr─â s─â poat─â s─â mai fie stopate. M─âsurile luate de administratorii parcului, care au ├«ncercat s─â bareze invazia insectelor ╚Öi au montat capcane speciale nu au f─âcut dec├ót s─â am├óne deznod─âm├óntul.┬á

ÔÇ×C├ónd brazii sunt ataca╚Ťi acest g├óndac, unul dintre primele semne va fi o ┬źgumare┬╗ a scoar╚Ťei. Acesta este un semn bun, pentru c─â indic─â faptul c─â arborele lupt─â ├«mpotriva atacurilor g├óndacilor. A╚Öa se poate vedea cum pe scoar╚Ťa molidului, r─â╚Öina absolut transparent─â curge din g─âurile l─âsate de insecte, ├«n timp ce pe pini, r─â╚Öina este v├óscoas─â, de culoare alb-g─âlbuie. Vestea proast─â e c─â ├«n cazul invaziilor, c├ónd sunt foarte mul╚Ťi g├óndaci, nu mai e nimic de f─âcut, iar copacii sunt cople╚Öi╚Ťi. Problema nu e ├«ns─â specific─â Rom├óniei, dar ├«n ultimii ani mai multe p─âduri au fost atacateÔÇŁ, explic─â biologul Ion Popa.

Atacurile insectelor pot fi stopate doar dac─â se iau m─âsuri din timp. ÔÇ×Pentru a opri atacurile insectelor se pulverizeaz─â trunchiurilor de molid cu insecticide ╚Öi preparate biologice ╚Öi injec╚Ťii intra-tulpini de preparate medicinale. Separat, trebuie montate capcane. ├Äns─â e foarte greu, ca s─â nu zic imposibil c├ónd sunt ataca╚Ťi zeci de mii de molizi, c├ónd invazia e la o scar─â at├ót de mare. Vara aceasta fierbinte si cu secet─â a fost aliata insectelor, care s-au ├«nmul╚Ťit necontrolat, iar acum nu mai pot fi opriteÔÇŁ, a ad─âugat acesta.

ÔÇ×Parcului Natural ApuseniÔÇŁ este o arie protejat─â de interes na╚Ťional ╚Öi are o suprafa╚Ť─â total─â de 75.784 ha. Parcul se ├«ntinde pe teritoriile administrative ale jude╚Ťelor Cluj, Alba ╚Öi Bihor.