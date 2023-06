Destinația turistică de top puțin cunoscută românilor. „Ieftin, cu locuitori prietenoși și neafectați de turismul agresiv de masă”

Grecia este una dintre cele mai populare destinații turistice pentru români, însă chiar și așa mai există insule unde românii ajung rar sau chiar aproape deloc. Kythira, insulă situată între Peloponez și Creta, este, probabil, cea mai puțin cunoscută dintre insulele Ionice pentru români.

O româncă membră a grupului de Facebook Forum Grecia le-a făcut cunoscută conaționalilor o destinație turistică mai puțin populară în rândul lor, unde românii ajung destul de rar. Femeia spune că este vorba despre o insulă superbă din Grecia, plină de farmec, cu plaje cu nisip fin și mare albastră și peisaje minunate. Lucru notabil, Kythira este cumva la adăpost de agitația turistică specifică insulelor aglomerate, unde turiștii se îngrămădesc.

„Kythira - situată între Peloponez și Creta, este, probabil, cea mai puțin cunoscută dintre insulele Ionice pentru români. Pentru greci, este locul de naștere din spuma mării al Afroditei, zeița iubirii. A găsi Kythira, pentru greci, înseamnă a găsi dragostea adevărată”, și-a început ea postarea.

A continuat apoi, reușind să scoată excelent în evidență farmecul insulei, care nu a fost afectată încă de turismul în masă.

„După mulți ani petrecuți în Ciclade, arse de soare și bătute de vânt, Kythira ne-a surprins cu verdele ei crud, de primăvară, și abundența vegetației. Cu satele pitorești și locuitorii prietenoși, neafectați de turismul agresiv de masă. Cu prețurile relativ mici comparativ cu insulele mult mai cunoscute.

Nu în ultimul rând, ne-a impresionat cu labirintul drumurilor înguste, de o singură bandă, sau cu lipsa drumurilor către plaje mari, frecventate de turiști. Google maps dă rateu la tot pasul și e singurul loc din toată Grecia unde am găsit indicator rutier care atestă că GPS-ul greșește.”

Cum se poate ajunge în paradisul albastru

Ea a explicat și cum se poate ajunge în Kythira și a adăugat și alte informații prețioase:

„În Kythira poți ajunge cu feribotul de la Neapolis (curse zilnice), de la Gythio (Peloponez) sau Kissamos (Creta) de 2-3 ori pe săptămână. Kythira are aeroport cu zboruri aproape zilnice de la Atena. Are spital construit din donațiile grecilor emigrați în SUA. Are cel mai mare pod de piatră din Grecia, construit in timpul stăpânirii britanice și încă utilizabil - Katouni bridge.”

Și a încheiat cu alte câteva detalii neștiute despre insulă. „Are o rețetă proprie pentru rusk (crutoane/pesmeți) folosiți în salatele grecești, din câte am înțeles - vestită printre greci pentru că nu îți rupi dinții în ei. Mănăstirea Agia Moni, situată pe un vârf de munte, oferă priveliști unice ale portului Diakofti, dar și a părții sudice a insulei, merită cu siguranță o vizită. Părintele Thadeus, singurul locuitor și îngrijitor al mănăstirii, ne-a primit cu brațele deschise, bucuros să ne vorbească de biserică și locuri. Am asistat chiar la procesul producerii lumânărilor. Și, înainte de toate, Kythira are un farmec anume, este imposibil să nu îți placă.”

Despre aceeași insulă a scris o altă româncă, dar pe Forum Peloponez. Aceasta a explicat cum se ajunge la Ktyhira și a completat cu alte câteva informații de interes pentru românii care și-ar propune să exploreze insula.

Ce trebuie făcut după cumpărarea biletelor

„Kythira - cum ajungi. Kythira face parte din grupul insulelor Ionice însă postez pe Forum Peloponez pentru că accesul se poate face prin Peloponez. În Kythira se poate ajunge 1. cu avion de la Atena, 2. cu feribotul de la Neapolis. Noi am ales să stăm două nopți în Gefyra, lângă Monemvasia, așa că de acolo am plecat spre Kythira. Google maps îți dă două variante de drum din Monemvasia către Neapolis, de 54 de minute si respectiv 1h2min, eu am ales-o pe cea recomandată de localnici și anume Monemvasia - mers de-a lungul coastei către Agios Fokas și apoi spre Neapolis pe o bucată nouă de (cred eu) drum express peste munte care ne-a scos în port la Neapolis în 35 de minute”, a scris ea.

Turista a dat câteva informații concrete, inclusiv prețul biletelor de feribot, dar și alte variante. „Biletele de feribot le-am cumparat direct de pe site-ul companiei Triton Ferries, cu ceva timp înainte (o lună), recomandat în lunile de vară. Vasul se numește Porfyrousa. Cost per sens 12.5€/persoană și 49€ mașina. Având mașină inchiriata la care nu am știut numerele, am trecut "IS RENTAL" la rubrica respectivă si a fost OK. Atenție - după cumpărarea biletelor, trebuie făcut check-in”, a scris femeia.

Există o singură cursă pe zi, avertizează ea, către și dinspre Kythira.

„Prezentarea la feribot se face cu o oră inainte și fix cu o oră înainte au început să urce mașinile pe ferry. Ferry pleaca la 9am din Neapolis catre Kythira și la 3pm din Kythira către Neapolis. Durata o oră și 15 minute. La întoarcere, am ajuns la 4.30pm pe continent și la ora 9pm la Atena la aeroport (380km). Traseul Neapolis - Molaoi - Sparti - Tripoli - Nemea - Corint - aeroport. Peisajele sunt absolut minunate, drumul prost. Multe gropi, multe TIRuri. Drum de munte, multe curbe, linie continuă, greu se face depășirea TIRurilor. După Nemea drumul e mai lat și mai bun, apoi autostrada. Benzinării destul de multe pe drum, deloc pe ultimii 80km, apoi 3 Rest Area cu benzinării incluse în apropierea Atenei. Am oprit la una, am cerut CO95 (1.95€/l) și culmea! nu mai aveau. A trebuit să cumpăr cu CO100 la preț de 2.28€/l”, a încheiat ea.