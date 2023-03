Comparația făcută de un turist american aflat în România. „De ce nu m-am mutat aici mai devreme?”

Un turist american aflat în România a făcut cunoștință cu prețurile de aici. La Cluj și Alba Iulia, el s-a declarat surprins de prețurile unor produse.

Americanul a postat pe pagina sa de TikTok, @oopsimovedagain, care este urmărită de aproape 60.000 de oameni și are 1,5 milioane de aprecieri, un clip video în care povestește o întâmplare petrecută la Cluj.

„Cum se face că țin în mână o cană de ceai și 5 lei. Am comandat un ceai negru (Black Tea) și ea a înțeles Caffe Latte, care costă 15 lei. Apoi am zis: «Nu. Am cerut black tea». Ea mi-a dat înapoi 5 lei. Asta înseamnă că un ceai negru, în România, într-unul dintre cele mai scumpe orașe din țară, Cluj, la mall, într-un Starbucks, care nu e cel mai ieftin, costă 2 dolari, adică 10 lei”, a spus americanul, într-o primă fază.

A continuat apoi cu câteva calcule și a comparat prețul ceaiului negru, la Starbucks, în Los Angeles, cu cel de la un Starbucks din Cluj.

„Un Latte costă mai puțin de 3 dolari, adică 14,90 lei, atât de scumpă este România, de fapt. Tocmai am verificat prețurile din SUA. Prețul unui ceai negru, chiar acum în America, la Starbucks, în centrul LA, e de 3 dolari și 50 de cenți. E aproape de două ori mai scump decât un ceai în România. Un Latte costă 6 dolari, ceea ce înseamnă aproape dublul prețului din România”, a adăugat americanul.

Chiar și așa, el crede că prețurile sunt mari în România. Aflat zilele trecute la Alba Iulia, americanul și-a cumpărat un ceai și a concluzionat că România este o țară scumpă.

„România este o țară scumpă. 10 lei sau doi dolari. Atât am dat pe un ceai negru, niște miere și câțiva biscuiți vegeni. Sunt în orașul numit Alba Iulia, capitala Marii Uniri a României. Aici s-au decis granițele României moderne, după primul război mondial. Doi dolari pentru ceai și biscuiți vegani. De ce nu m-am mutat în România mai devreme?”, a completat el.