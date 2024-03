Subvenții în avans pentru tomate și usturoi. Fermier: „Acești bani vor fi reinvestiți tot în cultură“

După un an dezastruos, din cauza secetei, fermierii români primesc o mână de ajutor din partea guvernului. Mai precis, vor încasa mai devreme jumătate din subvenția anuală de 3.000 de euro la hectar, ca să aibă cu ce să-și continue lucrările agricole.

Usturoiul românesc arată satisfăcător după două luni de la însămânțare. Frunza trebuia să fie mai mare, însă lipsa umidității a încetinit dezvoltarea plantelor. „Se prezintă foarte bine dar după cum vedeți efectele secetei sunt vizibile. Uitați cum este și pământul, foarte uscat”, spune Vali Jecu, producător de usturoi din Râmnicelu, județul Buzău.

Râmniceanul Vali Jecu a cultivat începând din decembrie anul trecut patru soiuri de usturoi autohton, pe un teren de lângă Râmnicu Sărat. Printre ele se află și deja apreciatul soi Benone, pe care l-a creat împreună cu cercetătorii Băncii de Resurse Genetice Vegetale (BRGV) din Buzău.

„Pe cea mai mare suprafață avem cunoscutul soi Benone, cu acele calități unice, nemaiîntâlnite la niciun alt soi de usturoi, adică un gust dulce-acrișor și iute”, asigură Jecu.

Fermierul buzoian a fost nevoit să înființeze cultura pe o suprafață mult mai mică decât cu un an înainte, pentru că nu a avut destul usturoi de sămânță de la ultima recoltă. Din cauza secetei, a produs doar patru tone de usturoi la hectar, jumătate din cât obținea într-un an agricol bun.

„Suprafața s-a diminuat față de anul trecut cu cinci hectare. Din cauza lipsei precipitațiilor, am avut o producție mică la hectar, neatingând producția scontată de noi. Automat, a trebuit să vindem și acea cantitate de 3.000 de kilograme, plus ce am oprit pentru replantare”, declară Vali Jecu.

La 15.000 de lei se ridică investiția de-a lungul anului în muncile agricole pentru un hectar cultivat cu usturoi, spune Vali Jecu. Agricultorul mărturisește că a investit deja toată subvenția primită la sfârșitul anului trecut, iar acum se pregătește de alte cheltuieli, cele mai mari, cu prășitul mecanic.

Se poate baza, din fericire, pe un avans de 1.500 de euro din ajutorul de minimis, pe care statul îl oferă până în vară.

„Acești bani vor fi reinvestiți tot în cultură, prin efectuarea de tratamente, prin efectuarea de prașilă mecanică, toate lucrările specifice culturii. Acești bani luați în avans sunt o parte din pierderile suferite anul trecut, pentru a compensa pierderile cauzate de secetă, de creșterea prețurilor, anul trecut”, este de părere cultivatorul de usturoi din Râmnicelu.

OUG 13/2024 stabilește o schemă de ajutor de stat pentru compensarea parțială a pierderilor la cultura de tomate în spații protejate și cultura de usturoi.

„Le asigurăm un ajutor financiar pe cadrul temporar de criză Ucraina pentru a avea resurse financiare în perioada de pregătire și îngrijire a culturilor, în valoare de 1.500 de euro/1000 de mp pentru cei care cultivă tomate în spații protejate și 1.500 de euro/ha pentru cei care cultivă usturoi, urmând ca restul sprijinului să îl acordăm sub formă de ajutor de minimis, după recoltare, în aceleași condiții ca în anii trecuți”, a declarat Florin Barbu, ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

Beneficiază de avansul de 1.500 de euro fermierii care au înființat culturi de usturoi, pe o suprafață de minimum 3.000 de metri pătrați, în toamna anului 2023 și primăvara anului 2024. Trebuie să nu se afle în lichidare sau în faliment, la data depunerii cererii de acordare a ajutorului de stat. Măsura este valabilă și pentru producătorii de tomate în sere și solarii.