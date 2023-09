Star american, în România. Armand Assante s-a arătat uimit de industria cinematografică din țara noastră VIDEO

Armand Assante, unul dintre cei mai cunoscuți actori americani, a ajuns în România. Starul de la Hollywood a fost, în weekend, oaspetele de onoare al Festivalului Internațional de Arte (BIAF) din Buzău. Vedeta a stat de vorbă cu spectatorii, după proiecția filmului „California Dreamin”, în care a jucat alături de mari actori români.

După 17 ani de la filmările pentru pelicula „California Dreamin”, premiată la Cannes, actorul american Armand Assante a revenit în România, de data asta ca invitat al unui festival internațional dedicat artelor, BIAF 2023, organizat în municipiul Buzău.

Înainte de întâlnirea cu vedeta de peste Ocean, peste 200 de spectatori au vizionat pelicula „California Dreamin”, în care Armand Assante a jucat alături de mari actori români, precum Răzvan Vasilescu.

În „California Dreamin”, film lansat în 2007, la câteva luni după ce regizorul Cristian Nemescu a murit într-un accident de mașină, Assante interpretează rolul unui ofițer american hotărât să ajungă în Kosovo cu un tren plin cu echipament NATO. Îl întâlnește însă pe Doiaru, personaj jucat de Răzvan Vasilescu, șef de gară într-un mic sat de la graniță, care blochează transportul militar pe motiv ca documentele de transport nu sunt în regulă.

În timpul dialogului cu spectatorii, mediat de Irina Margareta Nistor, „vocea” filmelor de pe casetele video de odinioară, Armand Assante a ținut să laude talentul actorilor și nivelul de pregătire al echipelor de producție din România.

„Industria de film românească este una foarte veche, de durată, foarte pregătită, de multe ori chiar mai pregătită decât în cazul altora. Este extrem de profesionistă din punct de vedere al tehnicienilor care lucrează la filme, comparabil cu ce se face la Hollywood. Aveți o industrie a filmului extraordinară”, a declarat Armand Assante.

În cele peste două decenii de colaborare cu cineaștii români în diverse proiecte, actorul american a observat evoluții uimitoare în jurul său. Mărturisește că, dacă ar face un documentar despre România, l-ar numi "Afirmare", deoarece a constatat că societatea de aici este într-o permanentă ascensiune.

„Am văzut pe puţin 15 filme remarcabile şi cred că viitorul este al vostru. (...) Dacă aş face un film despre România, el s-ar numi «Afirmare ». De ce spun asta? Pentru că ceea ce s-a întâmplat în România după cel de-al Doilea Război Mondial, în anii '60 - '70 - '80, a fost incomparabil cu ceea ce s-a întâmplat în alte ţări din lume. Pentru mine, venind aici în anii 2000, acum în anul 2023, România a făcut schimbări vaste. În România este cu totul o altă lume”, a declarat Armand Assante.

Proiecția filmului „California Dreamin” și întâlnirea de la final a starului american cu publicul au avut loc, duminică seară, în centrul Buzăului, unde un ecran uriaș a fost instalat pe platoul abia inaugurat după modernizare.

„Este un tip deosebit, în primul rând prin faptul că se menține foarte bine la vârsta dumnealui, un tip cald, un tip care ne demonstrtează că nu toate vedetele sunt cu nasul pe sus. Mi-a plăcut foarte mult atitudinea dumnealui vizavi de noi. A dăruit din informațiile pe care le avea și pe de altă parte a făcut ca filmul să fie mai viu”, ne-a declarat unul dintre spectatorii prezenți la întâlnirea cu actorul premiat cu Emmy pentru rolul mafiotului din mini-seria Gotti.

Armand Assante este cunoscut pentru rolurile sale din "Gotti", "American Gangster", "Hoffa" sau "The Mambo Kings". Starul american a fost invitat la Buzău International Arts Fest (BIAF), eveniment dedicat artei în toate formele sale, incluzând filmul, teatrul, arta plastică, fotografia, arta stradală şi dansul.

În cadrul unei conferințe de presă, din prima zi de ședere în țara noastră, Armand Assante și-a exprimat admirația pentru actorul Răzvan Vasilescu, care i-a fost coleg pe platoul de filmare în urmă cu peste 16 ani.

„Îl consider, așa cum am mai menționat, că este fără îndoială unul dintre cei mai mari actori din lume cu care am lucrat. E uimitor și am fost onorat să lucrez cu el. Oricând aș mai lucra cu el cu multă plăcere”, a spus actorul american în vârstă de 73 de ani.

Admirația este reciprocă între cei doi mari actori, după cum a ținut să puncteze criticul de film Irina Margareta Nistor. Aceasta i-a transmis vedetei de Hollywood un mesaj din partea lui Răzvan Vasilescu.

„M-a sunat și mi-a zis, iubito, te rog eu frumos, spune-i că el mi-a schimbat destinul și că s-a purtat extraordinar, pe platou, cu mine”, i-a transmis Irina Margareta Nistor actorului Armand Assante.

Festivalul Internațional de Arte de la Buzău continuă cu spectacole de stradă, concerte, filme și teatru până pe 17 septembrie 2023.