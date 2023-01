Criză de medicamente în plin val de afecțiuni respiratorii. Nevoia de Tamiflu, explicată de farmaciști VIDEO

Mai multe medicamente pentru viroze și gripă lipsesc din farmacii, într-o perioadă cu o creştere a numărului de cazuri de gripă A. Este și cazul antiviralului Tamiflu, un medicament fără înlocuitor.

Criza medicamentelor antivirale, antitermice și antibiotice durează de peste o lună și pare că se adâncește de la o zi la alta. Efectele se văd și în Buzău, unde farmaciștii aproape că nu mai au ce să le dea pacienților atunci când cer un medicament, cu sau fără rețetă.

Dacă la început lipseau din farmacii în principal antitermicele și antiinflamatoarele, foarte căutate în această perioadă, la această oră criza s-a adâncit. Cel mai mult se simte criza de Tamiflu, un antiviral eficient, prescris de toți medicii în această perioadă.

Antiviralul Tamiflu are zece capsule. Există varianta pentru copii de 30 de miligrame şi varianta pentru adulţi de 75 de miligrame. Pentru adulţi, costul unui tratament este de 78,40 lei, iar pentru copii este 55 lei. În Buzău, am găsit Tamiflu într-o singură farmacie, doar o cutie, care s-a vândut sub ochii noștri.

„Cred că am vândut vreo 50 de cutii de 30 de miligrame și 70 de cutii pentru adulți, pentru că în general acest tip de gripă, dacă este infectat copilul, atunci trebuie să avem Tamiflu atât pentru copil, cât și pentru părinți, dar și bunici, dacă sunt prezenți în aceeași locuință”, spune Violeta Moraru, managerul unui lanț de farmacii din Buzău.

„De ce este atât de căutat acest medicament? Este singurul antiviral care se recomandă în caz de gripă tip A. Nu există un înlocuitor. Cazuri sunt foarte, foarte multe, atât la copii, cât și la adulți și de aceea se caută foarte mult. Recomandarea este de un comprimat de două ori pe zi, dimineața și seara, după ce mâncăm”, declară Roxana Marca, farmacist șef la o unitate din centrul Buzăului.

Peste 700 de medicamente se află pe lista celor care lipsesc. Farmaciștii spun că această criză este provocată pe de o parte de întârzierile mari în livrările de substanțe active, motiv pentru care și procesul de fabricație este mult îngreunat, dar și din cauza exporturilor masive pe care unele lanțuri de farmacii le preferă.

„Sunt foarte multe medicamente lipsă. Nu avem Zinat, nu avem Augmentin, nu avem Panadol sirop, nu avem Nurofenul sirop. Sunt farmacii care fac export și aici e marea problemă. Ei și-au deschis puncte de lucru pentru a avea un număr de pacienți și fac export pentru că se câștigă mult mai bine”, declară Violeta Moraru, manager farmacii.

În ultimii ani se înregistrau cel mult 300 de cazuri de gripă în șapte zile. Acum, într-o singură săptămână, au fost înregistrate peste 2.600 de cazuri, recordul ultimilor șapte ani. Datele centralizate pentru săptămâna 12-18 decembrie arată că în România au fost confirmate peste o sută de mii de cazuri de infecții respiratorii acute. Între 5 și 11 decembrie, au fost contabilizate 95 de mii de cazuri.