Bucureștiul se înfrățește cu Kievul. Consiliul General al Capitalei a aprobat acordul

Consiliul General al Municipiului București (CGMB) a aprobat în ședința de marți, 27 octombrie, acordul de înfrățire dintre București și Kiev, un parteneriat care vizează consolidarea cooperării dintre cele două capitale în domenii precum cultura, educația, infrastructura, investițiile și dezvoltarea economică.

Ciprian Ciucu, primarul general al Capitalei Foto: INQUAM Photos Octav Ganea

Potrivit documentului adoptat, cele două administrații își propun să întărească relațiile de prietenie, cooperare și înțelegere reciprocă, prin dezvoltarea unor proiecte comune și schimburi de experiență în sectoare de interes comun.

Acordul prevede colaborarea în domeniile culturii, educației, artei și științei, prin organizarea de expoziții, festivaluri, ateliere și conferințe, dar și prin schimburi de bune practici între instituții și specialiști.

De asemenea, Bucureștiul și Kievul vor încuraja cooperarea în infrastructură, investiții, sport, turism, politici pentru tineret, asistență socială, protecția mediului și tehnologii emergente.

Un capitol important al acordului este dedicat dezvoltării economice. Cele două municipalități vor crea condiții favorabile pentru implementarea unor proiecte comune și pentru atragerea de finanțări, inclusiv din fonduri europene.

Documentul mai prevede desemnarea unor coordonatori din partea fiecărei administrații, care vor monitoriza aplicarea acordului și vor urmări dezvoltarea proiectelor de cooperare. Totodată, Bucureștiul și Kievul își asumă sprijin reciproc în situații de criză, inclusiv prin acordarea de asistență umanitară, economică și politică.





Foto: doc.pmb.ro

În fiecare an, cele două părți vor stabili un program comun de cooperare pentru anul următor.

Demersurile pentru înfrățirea celor două capitale au început în martie 2022, când Consiliul General al Capitalei a aprobat inițierea procedurilor necesare pentru încheierea acordului. Ulterior, proiectul a fost transmis autorităților ucrainene și avizat de Ministerul Afacerilor Externe și Ministerul Dezvoltării.

În vara acestui an, acordul a primit avizele favorabile necesare din partea celor două ministere, ceea ce a permis adoptarea sa în forma finală de către Consiliul General al Municipiului București.

Documentul integral, AICI.

Iată ce se arată în a cordul de înfrățire dintre între Municipiul București din România şi Municipiul Kiev din Ucraina:

„Având în vedere voința celor două orașe de a consolida prietenia, cooperarea și înțelegerea reciprocă dintre cele două unități administrativ-teritoriale, Municipiul București din România, reprezentat de Ciprian CIUCU, Primar General al Municipiului Bucureşti şi Municipiul Kiev din Ucraina, reprezentat de Vitaliy Klitschko, Primar al oraşului Kiev, denumite în continuare Părți, au convenit următoarele:

Articolul – 1 –

Părțile vor promova relații de cooperare în diverse domenii de interes reciproc, în funcție de expertiza fiecăreia și în conformitate cu legile în vigoare din România și Ucraina.

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Articolul – 2 –

Părțile vor încuraja cooperarea în domeniile culturii, educației, artei şi ştiinţei, prin efectuarea de schimburi de experiență și de bune practici între delegațiile oamenilor de cultură și prin organizarea de expoziții, festivaluri, ateliere și conferinţe.

Articolul – 3 –

Părțile vor încuraja cooperarea în domeniile infrastructurii, investițiilor, sportului, turismului, tineretului, asistenței sociale, protecției mediului și tehnologiilor emergente prin efectuarea de schimburi de experiență și de bune practici între delegațiile de specialiști în domeniile menționate.

Articolul – 4 –

Părțile îşi exprimă voința de a dezvolta colaborarea reciproc avantajoasă şi vor crea condiții favorabile pentru desfăşurarea de activități economice comune de către persoanele fizice şi juridice din localitățile lor.

Articolul – 5 –

Părțile sunt de acord să colaboreze pentru elaborarea unor programe și participarea la acţiuni comune destinate dezvoltării schimburilor comerciale între agenții economici din cele două unități administrativ-teritoriale. De asemenea, vor colabora pentru promovarea unor proiecte comune de dezvoltare economică și socială, finanțate din fonduri proprii sau care ar putea beneficia de finanțarea Uniunii Europene. Părțile vor suporta în mod independent cheltuielile apărute în cursul implementării prezentului Acord de Înfrăţire, încheiat între Municipiul Bucureşti din România și Municipiul Kiev din Ucraina, denumit în continuare Acord de înfrățire, în limitele stipulate de legislațiile naționale ale statelor celor două Părţi.

Articolul – 6 – Cele două Părți consideră că vizitele reciproce între reprezentanții celor două unități administrativ-teritoriale în domeniile administrării urbane se dovedesc a fi reciproc benefice pentru cunoașterea modului de organizare și administrare locală. Vor fi efectuate schimburi de experiență, sub forma misiunilor de expertizare și de stagiu, în sectoare specifice activităților desfășurate de către administrațiile locale: urbanism, apă-canal, salubrizare, iluminat stradal, asistență socială, transport public, circulație rutieră și alte lucrări de infrastructură locală. Fiecare parte va desemna un coordonator care va urmări de implementarea eficientă a acestui Acord de înfrățire. Coordonatorii desemnaţi de către Părți vor elabora un plan de implementare și vor propune acțiuni suplimentare care pot fi întreprinse de ambele părți.

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Articolul – 7 –

Părțile vor depune eforturi pentru a-și oferi sprijin reciproc în situații de criză prin furnizarea de asistență umanitară, politică și economică.

Articolul – 8 –

Părțile stabilesc la sfârşitul fiecărui an programul de cooperare pentru anul următor, domeniile de cooperare și vizitele bilaterale care urmează să fie organizate.

Articolul – 9 –

Orice diferend apărut cu privire la interpretarea sau aplicarea prezentului Acord de înfrățire se va soluționa amiabil de către Părți, pe calea negocierilor directe.

Articolul – 10 –

Prezentul Acord de înfrățire produce efecte de la data semnării sale de către ambele Părți. Acordul de înfrățire se încheie pe perioadă nedeterminată. Acesta poate fi modificat numai cu acordul scris al celor două Părți. Fiecare Parte poate denunța Acordul de înfrățire printr-o notificare scrisă adresată celeilalte Părți. Denunțarea produce efecte după 3 (trei) luni de la primirea notificării. Încetarea prezentului Acord de înfrățire nu va afecta punerea în aplicare a programelor și proiectelor demarate în perioada de valabilitate a acestuia, cu excepția cazului în care s-a convenit altfel de către Părți. Acest Acord de înfrățire nu va afecta alte angajamente bilaterale semnate de către cele două oraşe, nu oferă un statut legal special sau privilegiat vreuneia dintre părți și nu reprezintă un tratat în sensul dreptului internațional public.”