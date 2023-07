Bătaie într-un supermarket din București: Agresorii au fost reținuți, iar paznicii au primit amendă | VIDEO

Tinerii care au bătut un bărbat în vârstă și pe fiul său într-un Lidl din cartierul Titan, Sector 3 au fost reținuți pentru 24 de ore. De asemenea, paznicii care nu au intervenit la acel moment pentru aplanarea conflictului au fost amendați.

„Ca urmare a evenimentului din data de 19 iulie 2023, polițiștii Biroului de Investigații Criminale din cadrul Secției 13, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3, au extins cercetările și pentru infracțiunea de tulburarea ordinii și liniștii publice. Totodată, în cursul zilei de astăzi, 21 iulie 2023, față de cei 3 bărbați, bănuiți de săvârșirea faptelor, a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore, urmând a fi prezentați magistraților cu propuneri legale. De asemenea, polițiști din cadrul Compartimentului Sisteme de Securitate Private - Secția 13 au efectuat verificări pe linia respectării prevederilor Legii 333/2003 și au aplicat două sancțiuni contravenționale, celor doi agenți de pază, angajați ai unei societăți care asigură securitatea în supermarketul din Sectorul 3, aflați în timpul serviciului la momentul producerii evenimentului”, se arată în comunicatul de presă al Poliției.

În urma conflictilui, victimele au fost transportate cu ambulanţa la spital, întrucât prezentau urme de violenţă la nivelul fetei şi capului.

Paznicii care se aflau în timpul programului nu au intervenit pentru a opri bătaia. În schimb, o femeie care este cadru medical a precizat că a reușit să se bage între agresori și victime și a povestit cum s-au petrecut lucrurile. „A fost nevoie ca eu să mă bag între ei, am reuşit să îi opresc. Un tată, un domn în vârstă, şi fiul lui au fost bătuţi. Domnul în vârstă aştepta la rând la case, iar cei patru s-au băgat în faţă. Domnul le-a spus să stea la rând, însă cei trei au început să îl înjure şi să îl ameninţe. Când a terminat de plătit, domnul le-a spus ‘nu vă e ruşine, am o varsta’. Golanii au tăbărât pe el şi l-au bătut într-un mare hal. L-au desfigurat, i-au dat cu o sticlă în cap, era plin de sânge. A fost nevoie ca eu să mă bag între ei, am reuşit să îi opresc. Nimeni de la pază nu a intervenit, cum e posibil aşa ceva? În magazin erau oameni cu copii”, a relatat femeia pentru aktual24.ro.