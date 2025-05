Bărbat din Ilfov, ridicat de polițiști după ce a amenințat că va „împușca politicieni” și homosexuali

Un bărbat din județul Ilfov a fost ridicat de polițiști după ce a publicat pe rețelele sociale mesaje de amenințare la adresa liderilor politici din partidele proeuropene, în contextul alegerii lui Nicușor Dan în funcția de președinte. Individul a scris într-o postare pe Facebook că o „să-i împuște pe oamenii politici” și pe toți homosexualii din România, folosind cuvinte jignitoare la adresa persoanelor LGBTQ+.

„Dacă mi se va da ocazia şi onoarea să îmi servesc patria, am să împuşc pe toţi c...ţii din USR, PNL, PSD, UDMR şi apoi am să împuşc pe toţi p... şi pe toate l... din ţara asta! Şi după ce fac curăţenie generală am să păstrez un singur glonţ pe care am să mi-l trag în cap la final, dar mândru de mine că am luat pe lumea cealaltă mii de c...aţi împuţiţi!”, a scris pe Facebook bărbatul din Ilfov.

Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului (IPJ) Ilfov s-au autosesizat în urma postărilor și au demarat verificări de urgență. În urma cercetărilor, autorul mesajelor a fost identificat și reținut din locuința sa pentru audieri, precizează News.ro.

„În urma apariției în spațiul public, pe o rețea de socializare, a unor mesaje cu conținut ce poate aduce atingere ordinii și siguranței publice, Inspectoratul de Poliție al Județului Ilfov este abilitat să comunice următoarele: Polițiști din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Ilfov s-au sesizat din oficiu, cu privire săvârșirea infracțiunii de tulburare a ordinii și liniștii publice, în cauza fiind întocmit dosar penal, în care se efectuează cercetări pentru stabilirea situației de fapt și de drept și luarea măsurilor legale care se impun”, a transmis IPJ Ilfov.

Ancheta este în desfășurare, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Cornetu.