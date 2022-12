Agresat și amenințat cu un cuțit într-un hipermarket după ce a vrut să facă un bine

Un bărbat a fost agresat și amenințat cu un cuțit într-un hipermaket din București, după ce i-a alarmat pe clienți că o persoană încearcă să-l escrocheze.

Alexandru Dumitru, programator la Crucea Roșie, se afla la cumpărături când a fost abordat de o persoană dubioasă, care a susținut că suferă de o deficiență de vorbire și că are nevoie de ajutor. După ce i-a oferit 10 lei, bărbatul i-a bătut obrazul că e prea puțin. „În dupa amiaza acestei zile 30.12.2022, mă aflam cu soția mea, la cumpărături în Carrefour Colosseum.

Aflat undeva în zona raionului de legume – fructe, mă trezesc, cu o foaie în format A4, băgată practic sub nas, cu scop clar de a ajuta o organizație de oameni cu deficiențe de văz și de auz, scria asta, în clar, pe foaie. Nu am citit prea bine ce scria în rest. Bag mâna în buzunar, scot portofelul!!, ofer o hârtie de 10 lei și dau să plec. Surpriză! Persoana de gen masculin din fața mea, cel care îmi pusese foaia în față și printr-o serie de mormăieli, încercase să îmi arate că este persoană cu deficiență de vorbire, brusc întinde mâna și o pune pe portofel, retrag mâna iar acesta îmi bate obrazul, doar 10 lei! Fraților, în plina zi, într-un magazin plin cu oameni!“, a povestit Alexandru Dumitru într-o postare pe Facebook.

„Am fost lovit în cap, cu telefonul făcut praf“

Acesta relatează că imediat s-a gândit că persoana respectivă este un escroc și a încercat să-i avertizeze și pe alții. Au urmat clipe de coșmar când a fost lovit și amenințat chiar cu un cuțit: „În cap mi se aprinde un bec, clar… nu face parte din vreo organizație, este la jefuit prin magazine! De aici, lucrurile se agravează, nu am ce face și îl urmăresc discret pe individ, la următoarea persoană pe care o abordează strig din spate: «Nu oferiți bani, este o escrocherie».

De aici și până la a ajunge pe lumea de dincolo au fost doar clipe și o serie de momente pline de inspirație. Brusc, a început să vorbească, să mă înjure. Din mulțime a apărut și un prim complice (cam ca la metoda alba-neagra), o ea!, care ce să vezi și să auzi, i-am pus mâna pe fund, m-am dat la ea, etc… El a continuat să se împingă în mine și să mă amenințe cu pumnul, și-a dat haina, ușor în lateral, moment în care am văzut ca avea un cuțit… Eee, mai în glumă, mai în serios, cuprins de teamă (frică în toata regula), am strigat în gura mare «Să cheme cineva Poliția», bătând în retragere către casele de marcat, cu speranța de a fi ajutat de către agenții de pază. În pas alergător am strigat către agenții de pază, le-am povestit pe scurt și i-am anunțat că sunt urmărit de un individ înarmat. Între timp apar și cei doi interlopi, clar, glonț spre mine, iar de aici doar eschivele și faptul că o singură persoană (nu am să-i dau numele) a sunat la 112 și a filmat, a făcut diferența dintre viață și moarte. Evident si această doamna era sa fie agresată. Am fost lovit în cap, cu telefonul făcut praf. Posibil, faptul că oamenii se adunaseră, evident să se uite și atât, i-au facut pe agresori să bată în retragere, să fugă“.

Alexandru Dumitru a distribuit unele imagini pe pagina sa de Facebook: „Vă cer ajutorul, vouă celor care, considerați că ar mai trebui să rămânem aici, distribuiți aceste imagini. Oamenii trebuie să îi cunoască ca să se ferească“.

Acesta a anunțat că va acționa în judecată Carrefour Colosseum deaorece „viața mea, a soției mele, a copilului meu nenăscut au fost în pericol fără ca cineva să miște un deget.

Evident, a venit un echipaj de poliție, un echipaj IGSU, am fost și am depus și o plângere“.