Șoferii vor fi trași pe dreapta și luați la întrebări, în ziua de 28 septembrie. Despre ce este vorba

În 28 septembrie, șoferii care vor circula pe mai multe drumuri naționale, expres și autostrăzi din România vor fi opriți pentru anchete rutiere pe care le desfășoară CNAIR

Șoferii care vor circula în 28 septembrie pe drumurile naționale, expres sau autostrăzi gestionate de Compania Națională de Infrastructură Rutieră (CNAIR) vor fi luați la întrebări de către drumari și polițiști. Conducătorii auto nu au de ce să fie îngrijorați, deoarece este vorba de prima zi de anchete rutiere Origine – Destinație, pe care cei de la CNAIR le fac pentru a afla mai multe informații despre rute, felul autovehiculelor care parcurg aceste drumuri și altele.

„Echipaje mixte CNAIR - Poliția Română în intervalele orare 08:00 - 12:00 și 14:00 - 18:00 vor invita conducătorii de vehicule pe o bandă de rezervă și le vor adresa un set de întrebări, care vor consta în: originea plecării în cursa (ex.: București, Zalău); destinația cursei (ex.: Suceava, Chișinău); scopul călătoriei (ex.: turistic, acasă, loc de muncă, alte scopuri); pentru vehicule de transport marfă: felul mărfii; pentru vehicule de pasageri: numărul de pasageri”, a menționat Robert Elekes, purtătorul de cuvânt al DRDP Brașov.

Pe raza DRDP Brașov vor exista mai multe astfel de puncte în care se vor derula anchetele rutiere. În județul Brașov vor fi puncte pe DN 11, la ieșirea din municipiul Brașov spre comuna Hărman, pe DN1A, la limita cu județul Prahova și pe Varianta Ocolitoare a Brașovului, în zona sensului giratoriu cu drumul județean care face legătura cu comuna Tărlungeni.

În județul Sibiu, punctele sunt pe DN 1, în zona Săcel și pe DN 14, la ieșirea din Sibiu spre Șura Mare.

În județul Mureș, șoferii vor fi opriți pe DN 15 la Sângeorgiu de Mureș și pe DN 16 între Reghin și Breaza.

În județul Harghita, controalele se fac pe DN 12 în zona Racu și pe DN 13B, în zona Borzonț.

În Covasna va exista un singur punct, pe DN 11, la intrarea în Târgu Secuiesc.

„Acest studiu constituie baza de date statistice pentru determinarea curenților de trafic în scopul orientării investițiilor, alocarea bugetelor și ajustarea strategiilor de dezvoltare. Precizăm că nu vor fi înregistrate datele referitoare la numărul de înmatriculare al vehiculului, numele conducătorului auto sau alte date de identificare”, a adăugat Robert Elekes.

Mai multe detalii pot fi aflate de pe site-ul CNAIR - cnadnr.ro. Potrivit DRDP Brașov, prima zi de anchete rutiere ar fi trebuit să se desfășoare în 21 septembrie, dar operațiunea s-a amânat. Drumarii spun că se așteaptă ca ca traficul să fie ușor perturbat în zonele de anchetă, pentru că vor fi oprite aproape toate mașinile care trec prin postul de anchetă.