Profesor universitar acuzat de hărțuire sexuală. „Înseamnă că am avut o problemă eu“

Un profesor al Universității Transilvania din Brașov este acuzat de cinci femei că le-a hărțuit pe vremea când erau eleve sau studente. Acestea au publicat conversațiile purtate cu el.

Un scandal cu iz sexual a izbucnit la Universitatea Transilvania din Brașov. Alexandru Matei, conferențiar și membru în Departamentul de Literatură şi Studii Culturale al Facultăţii de Litere din Braşov, este acuzat de cinci tinere că ar fi avut un comportament nepotrivit, în discuțiile purtate pe rețelele de socializare, pe vremea când fetele erau studente sau eleve de liceu.

Niciuna dintre cele cinci acuzatoare nu a fost studentă a Universității Transilvania și niciuna nu a dorit să împărtășească experiența trăită, în altă parte decât pe rețelele sociale. Încurajată de alte două tinere care au povestit prin ce au trecut cu profesorul brașovean, una dintre tinere a făcut și ea dezvăluiri pe Facebook.

„Am fost abordată de Alexandru Matei în același stil în care le-a scris și lor, când eram elevă în clasa a zecea de liceu și nici nu împlinisem 18 ani. Iar ceea ce a încercat Alexandru Matei să facă a avut consecințe serioase în ceea ce privește stima mea de sine și sănătatea mea mintală. Însă lucrurile nu s-au oprit aici. Peste ani, coleg fiind la o universitate privată cu mama prietenului meu din facultate, Alexandru Matei i-a spus acesteia, atenționând-o, să aibă grijă cu cine se leagă fiul ei, pentru că eu aș fi foarte experimentată în relații cu bărbați mult mai în vârstă decât mine. Cred că vă imaginați cât de multe neplăceri mi-a putut face prin asta, cât de mult mi-a afectat calomnia lui relația și, în general, viața”, a postat tânăra.

Originară din Republica Moldova, tânăra și-a construit o carieră frumoasă în România și este director de marketing la o editură importantă, însă a fost mult timp traumatizată de relația cu profesorul brașovean. Moldoveanca spune că a recunoscut modul în care a încercat să o manipuleze profesorul Matei din povestirile celorlalte două tinere.

„Vedem aici un model: refuzul din partea tinerelor fete atrage după sine, la distanță de câțiva ani, încercări de răzbunare prin diferite căi. În cazul meu, după ce i-am spus mamei despre calomniile la adresa mea, mama a luat măsuri și i-a comunicat că, dacă va continua, îl va da în judecată. Sper că de acum înainte nu va mai îndrăzni să continue să hărțuiască tinere fete”, a mai spus tânăra.

Ea i-a răspuns la mesaje lui Matei pentru că avea încredere în el deoarece îl întâlnea foarte des la evenimente literare și culturale și îi citise articolele și cărțile.

O altă femeie povestește cum a fost asaltată de Alex Matei.

„Ce s-a întâmplat e că ne-am întâlnit la BCU și am început să discutăm despre un subiect legat de literatură. Nimic altceva. Nu-mi era profesor, terminasem de curând facultatea. M-a invitat apoi la un ceai și în mijlocul unei discuții abstracte, despre literatura contemporană franceză, m-am trezit cu el peste mine că mă pupă, adică pupat fulger, fără spații de manevră. Sigur că m-am retras, m-am fâstâcit, dar în loc să fac scandal și să plec, m-am purtat ca și cum asta nu se întâmplase, am negat, am vrut să închei decent conversația și să plec. Asta am și făcut, după puțin timp, dar m-a condus până la metrou și acolo iar m-a strâns, și m-a pupat, tot fără să consimt, tot fără să încurajez, după ce refuzul meu fusese clar și evident”, a povestit altă victimă a profesorului.

„Vreau mai întâi să-mi cer scuze pentru gesturile pe care le-am făcut, care au lezat persoanele în cauză pentru că, indiferent dacă mi-am dat seama sau nu, dacă cineva e lezat de ceea ce fac și spun înseamnă că am avut o problemă eu. În momentul acesta nu sunt în măsură să comentez tot ce s-a întâmplat în bula de Facebook. Nu sunt încântat de ceea ce am făcut, în niciun caz, dar nu consider că e vorba de hărțuire”, a transmis Alexandru Matei, pentru Radio România Brașov FM.

Universitatea Transilvania nu a primit vreo plângere la adresa profesorului, dar instituția s-a autosesizat în urma postărilor din social-media și analizează comportamentul profesorului. Polițiștii brașoveni s-au autosesizat și ei și au deschis dosar penal „in rem” în acest caz.

Alexandru Matei predă la Facultatea de Litere din Brașov din 2019.