Mărci românești dispărute: Tractorul Brașov, uzina care a schimbat fața agriculturii din România

Tractoarele fabricate la Brașov au ajuns pe toate meleagurile lumii, din America Latină până în Africa, Asia sau chiar Australia. Modelul U 650 a dus la o creștere importantă în agricultură.

În 1925, la Brașov se înființa o fabrică de avioane, IAR Brașov. În perioada interbelică și în timpul celui de Al Doilea Război Mondial, aici s-au fabricat avioane românești, utilizate și în război. După ce s-a încheiat războiul, odată cu venirea rușilor, aceștia au confiscat mare parte din utilaje, ca pradă de război, astfel că uzina a fost nevoită să își schimbe profilul.

A luat, astfel, ființă, în 1946, Uzina Tractorul Brașov (UTB), una din cele mai cunoscute și apreciate firme românești, atât în țară, cât și în străinătate. Primul tractor care a ieșit pe poarta uzinei a fost un IAR 22, dar, de-a lungul timpului, produsele fabricii au condus agricultura românească la o dezvoltare fără precedent.

Numele de Uzina Tractorul Brașov a apărut în 1948, după numai doi ani de când nu mai producea avioane. Primele tractoare aveau motor Fiat, dar, din 1960, au început să iasă pe piață modelele 100% românești. De altfel, chiar și autoturismele de teren Aro erau mai apreciate dacă aveau motor fabricat aici, decât cele cu motor de Câmpulung.

Numărul de angajați de la Uzina Tractorul Brașov a crescut mereu și, în 1990, uzina avea 23.000 de salariați. Uzina brașoveană producea, însă, mult mai mult decât putea „înghiți” economia autohtonă, astfel că UTB era unul din principalii exportatori ai României comuniste.

Tractoare românești pe întreg globul

Tractoarele fabricate la Brașov au ajuns din America de Sud până în Africa și Australia, ca să nu mai vorbim de țările din Asia, în special din Orientul Apropiat.

În străinătate, tractoarele fabricate la Uzina Tractorul Brașov au fost vândute sub diverse denumiri. Universal, UTB, Universal Farmliner erau cele trei denumiri sub care puteau fi găsite în Australia, de exemplu. Tot tractoare brașovene se găseau pe alte meleaguri sub numele de Titan. U 650 a fost unul din cele mai întâlnite tractoare din lume, în anii 1970 și 1980.

Uzina Tractorul Brașov a produs și sub licență, în Pakistan și Turcia, precum și în Argentina (aici în anii 1990).

Cel mai cunoscut tractor care a ieșit pe porțile uzinei a fost Universal 650 (U 650). Modelul a ajuns în aproape toate localitățile din țară, astfel că nu există român care să nu îl fi cunoscut. Din 1984 până în 1991 s-a construit și U 1010, un model mai performant, care, însă, nu a ajuns să fie la fel de celebru.

Vârful, atins în 1990

Declinul societății a început încă în 1990, însă, în primii ani a fost unul lent. Mulți dintre muncitori au plecat cu celebra ordonanță care le oferea un număr mare de salarii compensatorii. Cum mulți din brașoveni aveau origini în județele din Moldova, unii dintre ei s-au întors.

În 1999, firma s-a divizat în șase societăți comerciale care au fost scoase la vânzare. A început o perioadă de mai mulți ani cu greve și proteste ale muncitorilor, însă nimic nu a mai oprit drumul uzinei spre dispariție, uzina intrând în lichidare în 2007, după două tentative nereușite de privatizare cu italienii de la Landini și indienii de la Mahindra.

Astăzi, pe locul în care a funcționat uzina se află cel mai mare cartier nou din Europa de Est, alături de un mall întins pe o suprafață uriașă. În locurile în care erau porțile 1 și 2 ale uzinei mai funcționează câteva mici firme, însă numărul celor care muncesc astăzi pe locul fostei uzine este infim în comparație cu „orașul” care era în anii 1980 întreprinderea.