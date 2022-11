Germanii de la DIEHL investesc zeci de milioane de euro într-o fabrică de componente electronice, la Brașov

Compania germană DIEHL a anunțat prima sa investiție în România: construirea la Brașov a unei fabrici de producție a unor componente de control electronic. Aproape 800 de noi locuri de muncă vor fi create.

Fabrica va produce componente de control electronic, în principal pentru aparate electrocasnice și va fi construită pe DN 13 (B-dul Griviței). Investiția va fi derulată în parteneriat cu compania de investiții în parcuri industriale și logistice CTP.

De ce a fost ales Brașovul

Brașovul a fost selectat pentru realizarea acestei fabrici în urma unei evaluări făcute asupra a 20 de orașe din Europa. Printre atuurilecare au contat se numără infrastructura foarte bună de care dispune orașul, forța de muncă deja calificată și posibilitățile de calificare prin intermediul învățământului dual, dar și sprijinul municipalității și al Clubului Economic German.

,,Am fost acolo, am văzut terenul și este foarte bine amplasat, este foarte aproape de centru. Și nu în ultimul rând, a contat faptul că am avut susținere atât din partea primăriei, cât și din partea Clubului Economic (German). Astea ar fi cele mai importante motive pentru care am ales Brașovul. Vorbim de o investiție de 50 de milioane de Euro pe parcursul următorilor zece ani de zile și de 600 de angajați pe care dorim să-i avem în fabrica din Brașov, la care se adaugă și angajați în domeniul cercetării și dezvoltării. Acolo nu avem încă un număr exact, pot fi 50, pot fi 100, pot fi 150 de persoane”, a precizat, marți, Josef Fellner, director financiar al Diehl Controls.

Când va începe producția Diehl la Brașov

Compania și-a propus să înceapă producția în Brașov la jumătatea anului 2024.

„În momentul de față, depindem de data în care o să obținem autorizația de construcție, ca să putem să începem lucrările, și de modul în care se vor desfășura acestea; întotdeauna există un factor și un element neprevăzut, pe care trebuie să-l luăm în calcul”, a mai spus Josef Fellner.

Este vorba despre o investiție în zona high tech

Investiția va contribui la dezvoltarea unei zone de nord a Brașovului, care are un potențial imens de dezvoltare în zona conexă DN 13.

„Pe de altă parte, este vorba despre o investiție în zona high tech, o investiție într-un segment cu valoare adăugată mare, o investiție care vine cu planuri pe termen mediu și pentru a dezvolta cercetarea. Avem nevoie de astfel de investitori. Avem nevoie de investitori care să se implice și în ceea ce înseamnă educația în sistem dual, iar Diehl a anunțat că este interesat, că este un partener cu Școala Profesională Germană Kronstadt în acest sens. Sunt elemente importante pentru tot ceea ce reprezintă dezvoltarea de viitor a Brașovului din punct de vedere economic, o dezvoltare axată pe investiții strategice și pe investiții cu valoare adăugată marea”, a precizat, marți, primarul Allen Coliban.

Unul dintre beneficiile pe care le va avea Brașovul prin realizarea acestei investiții este crearea a aproape 800 de noi locuri de muncă.

„Când ne uităm la volumul investițiilor și la faptul că la final vorbim de aproximativ 650 de angajați în partea de producție și de aproximativ 150 în partea de cercetare, și impactul asupra forței de muncă, atât din punctul de vedere al formării, cât și din punct de vedere salarial, va fi unul semnificativ”, a mai spus primarul.

Clubul Economic German (DWK) s-a implicat în atragerea DIEHL la Brașov pentru oportunitatea care i se oferă Brașovului prin realizarea acestei investiții.

,,Eu cred că este o investiție foarte importantă, în primul rând prin diversificare. Este o investiție în domeniul high tech, în domeniul electronicii, și este o investiție strategică, având în vedere că, pe piața mondială, lupta pentru componentele electronice este tot mai aprigă și decide de fapt cine se poate dezvolta mai repede sau nu. Având în vedere că se va investi și în dezvoltare și cercetare, și în general în educație, cred că este o investiție foarte importantă pentru Brașov și sunt sigur că această investiție va atrage și producători de electrocasnice în România”, a explicat Werner Braun, președintele DWK și consilier local.

A treia fabrică din Europa deschisa de Diehl

Fabrica de la Brașov va fi a treia din Europa după cea din Germania și cea din Polonia. Pe lângă sediile din Europa, Diehl Controls mai are spații de producție în Mexic și China, și încă o reprezentanță în Statele Unite.

Volumul estimat al producției la Brașov este de 14 - 35 de milioane de euro, în 2024; 80 – 100 de milioane de euro în 2025 și va ajunge la 130 – 160 de milioane de euro în 2027.

Ca număr de angajați, fabrica de la Brașov va avea, la deschiderea producției, în 2024, 120 – 200 de angajați și va ajunge la 600 în 2026.

Ca volum al investițiilor, în perioada 2023 – 2027 sunt prevăzute investiții de 15 – 20 mil. euro, iar în perioada 2023 – 2033, alte 25 – 45 mil.euro.

Cine este Diehl

Diehl este o companie de familie, înființată în anul 1902. Venitul companiei în 2021 a fost de 3,1 miliarde de euro.

Diehl are în prezent 16.135 de angajați, dintre care 3.687 lucrează pentru Diehl Controls, divizia care își va deschide capacitatea de producție din Brașov.

Activitatea companiei cuprinde o varietate de domenii de afaceri în diferite sectoare industriale: Diehl Metall, prima companie înființată, a avut vânzări de 863 milioane euro în 2021; Diehl Controls, care produce sisteme de control pentru electrocasnice și nu numai, soluții și tehnologii ce facilitează comunicarea între aparate și cloud („internet of things“), a avut vânzări de 550 milioane euro în 2021; Diehl Defence, divizia dedicată industriei apărării, cu vânzări de 660 milioane euro în 2021; Diehl Aviation, divizia aviatică, cu vânzări de 757 milioane euro în 2021; Diehl Metering, care produce sisteme de măsurare utilizate în sistemele de apă, gaz, electricitate și energie termală, cu vânzări de 322 milioane euro în 2021.