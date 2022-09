Experiența unei studente Erasmus în Perugia. Care sunt diferențele față de București

Să obții o bursă Erasmus poate fi un vis pentru un student român. Totuși, numărul aplicanților nu este foarte mare, însă cei care studiază în străinătate spun că au parte de o experiență de neuitat

Să fii student într-o țară străină poate fi un vis pentru mulți dintre tinerii români. În același timp este și o mare provocare, deoarece aceștia se confruntă cu mult mai multe probleme decât în țara natală. Prima și cea mai importantă barieră de trecut este cea a limbii, dar nu este singura.

Ana-Maria este studentă la Medicină Veterinară, la București. Când a auzit de bursele Erasmus s-a gândit că ar fi o experiență interesantă și ar avea un CV mai bun. A aplicat și a reușit să treacă toate examenele, astfel că a ales Perugia ca loc în care să facă anul IV.

După multe pregătiri, a plecat spre Italia la începutul lunii septembrie și va rămâne acolo până la finalul lunii iulie 2023. De la Brașov, unde locuiește, până la Perugia sunt 1.800 de kilometri pe șosea, însă a ales să facă primul drum cu mașina.

„Am decis să merg cu mașina deoarece am luat câteva lucruri cu mine. Ar fi fost un pic complicat să merg cu avionul și, chiar dacă urma să dormim undeva pe drum, ne-am făcut rezervare și am plecat împreună cu soțul și fetița”, a spus Ana-Maria.

Prima oprire în Italia a fost la Veneția, unde au vizitat orașul aflat în mare parte sub nivelul mării. Perugia, însă, este cu totul alt gen de oraș. Aflat la distanță aproape egală de mările din vestul și estul Italiei, este unul dintre orașele din peninsulă în care iarna există zăpadă.

„Cazarea mea este în Centro Storico, Centrul Istoric al Perugiei, o zonă plină de viață până la ore târzii din noapte, cel puțin cât timp este cald. Aici este imposibil să ajungi cu mașina, deoarece se merge pe scări pe o bună parte din strada pe care stau. Toate clădirile importante ale orașului sunt concentrate în zona centrală, însă este foarte greu să mergi la supermarket”, mai spune studenta.

Românca a avut șansă la cazare. Nu numai că a mers din timp, pentru a putea urma cursurile de limba italiană, dar, în aceeași locuință, anul trecut a stat o colegă de facultate mai mare, din București. Aceasta a ajutat-o cu multe informații. I-a spus de unde să cumpere cartelă cu număr de Italia astfel încât să poată avea Internet. Pentru aceasta, însă, a făcut nu mai puțin de 12 kilometri.

În Perugia e dificil să îți faci cumpărături dacă nu ai mașină, deoarece din Centro Storico, totul este departe, chiar dacă orașul are o populație de zece ori mai mică decât Bucureștiul. În schimb, Universitatea pentru Străini este chiar în această zonă. Ana-Maria nu urmează cursurile acestei universități, ci este la Universita di Perugia, cea pentru italieni.

„Eu fac o jumătate de oră până la școală și considerabil mai mult înapoi, deoarece trebuie să urc mult până acasă. Nu contează însă, deoarece mă fascinează cursurile de aici. Partea practică predomină și profesorii sunt mult mai apropiați de studenți decât în România. Am învățat foarte multe lucruri în doar câteva cursuri, iar studenții sunt foarte disponibili când cineva are nevoie de ajutor”, povestește Ana-Maria.

Dacă se spune că românii sunt cei mai mari dușmani ai românilor atunci când sunt în altă țară, nu la fel stau lucrurile în cazul studenților. Românii se întâlnesc tot timpul, se ajută, învață și se distrează împreună, dar așa sunt toți studenții.

„La mine acasă zici că s-a mutat biroul Erasmus. Zilnic vin fete și băieți la cafea și discutăm împreună, învățăm. Cred că o să mă dezvolt foarte mult, pentru că e o facultate mare, cu dotări deosebite și aș vrea să mă fac un anatomo-patolog foarte bun”, mai spune brașoveanca.

Prima provocare în Perugia a fost una extra-școlară. „Am cinci saci în care trebuie să colectez gunoiul. De fiecare dată când arunc ceva trebuie să consult lista pe care o am lipită pe perete. Prima dată am greșit la selecție, am dus una din pungi afară când i-a venit rândul, însă am găsit-o tot acolo și dimineața. A fost nevoie să aduc sacul în casă și să refac selecția, după care a fost în regulă”, povestește românca.

Există, însă, foarte multe părți pozitive. Pentru studenții Erasmus se organizează foarte multe evenimente. „Am fost într-o excursie pe o insulă, am avut mai multe întâlniri în diverse locuri din oraș unde au avut loc evenimente culturale. De multe ori ne întâlnim seara la Palazzo dei Priori și discutăm sau stăm pe scările din zonă să ne relaxăm”, mai povestește Ana-Maria.

Românca spune că îi încurajează pe toți studenții români care au posibilitatea să aplice la acest program. Vor putea învăța foarte bine o limbă străină, vor putea vedea o altă abordare a viitoarei lor meserii, își vor putea face prieteni din întreaga Europă și nu numai (deoarece există studenți din afara Uniunii Europene care învață deja într-o țară europeană și pot beneficia de burse Erasmus) și vor putea învăța la facultăți extrem de bine poziționate în topul mondial.