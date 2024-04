Casa din România a Regelui Charles se redeschide. Expoziție de excepție a unui fotograf britanic, în șura de la Viscri

Șura reconvertită a proprietății tradiționale săsești găzduiește, în premieră în România, expoziția „The Darkness Within, Copșa Mică 1988 – 1995”, o explorare tulburătoare a impactului pe care industrializarea forțată o are asupra omului și a mediului înconjurător, prin lentila fotografului britanic Barry Lewis.

Expoziția temporară aduce în fața publicului o selecție de 42 de fotografii realizate pe parcursul vizitelor sale în zonă atât înainte de 1989, cât și în anii următori.

„M-am întors în Transilvania pe 6 ianuarie 1990. Era o iarnă aspră și înghețată. Am înțeles că lucrurile nu s-au schimbat în bine când, ajuns la câțiva kilometri de oraș, am văzut culoarea zăpezii schimbându-se din alb în gri și am întâlnit niște ciobani cu turma lor de oi albe înnegrite. Sursa negrului erau 7 coșuri de fum de mărimea unor silozuri de rachete menite să protejeze oamenii de poluare, dar având filtrele în mare parte distruse. În Copșa Mică oamenii erau negri, zăpada era neagră, casele erau negre, copiii erau negri și nimic nu creștea în câmpurile negre din jur. Pe măsură ce mergeam pe crusta înghețată a zăpezii întunecate, fiecare pas lăsa o urmă albă, un fel de negativ fotografic și mă simțeam intrat într-o lume suprarealistă în care totul era întors cu susul în jos”, își amintește Lewis.

Prin fotografiile sale evocatoare, Lewis surprinde dezolarea și reziliența locuitorilor orașului în mijlocul întunericului generat de fabricile Carbosin și Sometra. Munca sa, ulterior publicată în revista Life și onorată cu prestigiosul premiu Leica Oskar Barnack (LOBA), scoate la lumină costul uman al industrializării iresponsabile și poate fi un prilej de reflecție asupra nevoii de justiție în probleme de mediu în România post-revoluționară.

„The Darkness Within” este cea de-a doua expoziție a fotografului britanic în Casa Regelui Charles III din Viscri, după seria de portrete fotografice inedite ale unor artiști români, expuse aici în toamna anului 2023. „Văzând toată arhiva fotografică realizată de Lewis în România anilor ‘90, am fost mișcată de imaginile realizate în Copșa Mică. Realitatea surprinsă de aceste fotografii a fost mult peste tot ce îmi imaginasem eu din poveștile auzite despre orașul negru, dându-mi convingerea că astfel de adevăruri ascunse în comunism trebuie revizitate cât mai des pentru a nu fi uitate sau repetate. O datorăm celor care au trăit în întuneric pentru 60 de ani și care au fost în mare parte abandonați după închiderea fabricilor poluante.” spune Raluca Grigore, curator The King’s House. Expoziția a fost curatoriată în colaborare cu fotograful Ionuț Macri.

Casa din Viscri este deschisă publicului până la finalul lunii octombrie și găzduiește în continuare expoziția de carte și artă florală The Transylvania Florilegium, precum și expoziția permanentă „Prezervarea învelitorilor istorice”, realizată în parteneriat cu Asociația Monumentum și The King’s Foundation.

Peste 38,000 turiști români și străini au trecut pragul casei regelui în anul 2023. Vizitând casa din Viscri, redeschisă sezonul acesta sub numele ”The King’s House”, turiștii vor descoperi o gospodărie săsească simplă, tradițională. Magazinul de suveniruri aduce în prim plan o selecție de produse de la artiști și artizani locali.

„Cea mai mare parte a profiturilor generate de casă se întorc direct în comunitate. Din acești bani, anul acesta vom acoperi o parte din costurile acțiunilor de curățenie a satului, de protejare de traficul auto sau de tipărire a hărților turistice. O mare parte din fonduri se duc către proiectele pentru copiii din Viscri: micii grădinari vor avea ocazia să călătorească în Anglia, pentru a vizita grădinile de acolo ale Majestății Sale, iar echipa de ciclism din sat va a avea o parte din cheltuielile de dotare și pregătire pentru competiții acoperite. Și nu în ultimul rând, în această primăvară s-au plantat pe străzile din Viscri peste 100 de puieți din soiuri tradiționale de peri, pentru a continua această tradiție specifică satelor săsești. Ne bucurăm că Fundația Regelui se implică în continuare în sat și le mulțumim celor care calcă pragul casei din Viscri, pentru că fără ei aceste proiecte nu ar fi posibile”, spune Mihai Grigore, administrator The King’s House.

Dragostea Regelui Charles al III-lea pentru satul românesc a pus țara noastră pe harta mondială a turismului tradițional și a contribuit la conservarea patrimoniului arhitectural și cultural.

Satul Viscri este situat la o distanță de o oră de mers cu mașina de orașul Brașov, în drum spre Sighișoara. Așezarea a început să devină cunoscută românilor și străinilor începând cu sfârșitul anilor ’90, atunci când Charles, pe atunci prinț moștenitor, făcea primele vizite în Transilvania. Mai târziu, prin intermediul fundației sale caritabile, Mihai Eminescu Trust (MET), a cumpărat mai multe proprietăți în țara noastră, inclusiv la Viscri. Satul, cu o istorie de veacuri, impresionează prin autenticitate, păstrarea tradițiilor, conservarea caselor vechi, dar și prin peisajele desprinse din povești, în care natura tronează neatinsă. Toate acestea l-au fermecat pe rege, care a mărturisit deseori că România este „acasă“, mai ales că stră-străbunica mamei sale, contesa Claudine Rhédey de Kis-Rhéde, s-a născut la Sângeorgiu de Pădure din județul Mureș, în 1812.

„Satul se află în inima Transilvaniei, la nord-vest de Brașov. Amplasat într-o vale minunată, acesta este un punct de plecare perfect pentru a vizita Mesendorf, Roadeş, Cloaşterf și alte sate săsești cu biserici fortificate. Biserica Viscri face parte din patrimoniul UNESCO și originile ei datează din anul 1100, când secuii maghiari s-au stabilit pentru prima dată în sat. Trustul a restaurat o parte din biserică și cel puțin 50 de fațade, hambare, ziduri și clădiri din acest sat frumos intact. Satul are un bar, muzeu și cafenea/magazin de haine, dar nu are magazin general“, se precizează pe site-ul Mihai Eminescu Trust.

Una dintre măsurile care au fost luate pentru a menține autenticitatea satului este interzicerea mașinilor, astfel că vizitatorii trebuie să își parcheze autovehiculele în parcarea special amenajată la aproximativ 100 de metri de strada principală. Cei care vor să se deconecteze de agitația orașului și să se reconecteze cu rădăcinile românești vizitând Viscri sunt întâmpinați la intrarea în sat de două panouri informative prin intermediul cărora pot afla unde sunt situate unitățile de cazare și restaurantele, dar și unele obiective turistice.

Viscri 163: Casa Regelui Charles al III-lea

În 2011, Charles, pe atunci Prinț de Wales, a cumpărat o casă țărănească în această așezare săsească, Viscri 163, în încercarea de a salva patrimoniul arhitectural medieval și de a se bucura de o experiență românească autentică. Treptat, casa și așezarea au fost restaurate respectându-se tehnicile specifice zonei, iar structura inițială a fost completată cu baie și bucătărie.

Gospodăria – alcătuită inițial din două case de locuit, anexe, șură și grădină de legume – a suferit modificări respectând tradiția locală, iar șura fost transformată într-o sală de curs, o bibliotecă și o cafenea. Ulterior, bucătăria a fost adaptată la standarde moderne, iar în pod s-au amenajat două dormitoare. Reparațiile și restaurarea gospodăriei au început în anii 2000, pe vremea când proprietara, Frau Fernolend, încă locuia acolo. Inițial, doar fațada trebuia restaurată, însă iarna grea din 2001 și-a pus amprenta asupra locuinței, iar o bună parte din ea s-a prăbușit. Deodată, proiectul a căpătat proporții mult mai mari, iar reconstrucția și restaurarea au devenit prilejuri de predare și învățare a tradiționalelor tehnici de construcție.

→ Imaginea 1/6: Vizita regelui Charles al III-lea la Viscri. FOTO Inquam Photos / Alex Nicodim

„Casa lui Frau Fernolend avea să devină o demonstrație a muncii depuse de fundație. Abilitățile uitate urmau să fie readuse la viață. Constructorii britanici de restaurare – zidari, tencuitori și dulgheri – urmau să fie aduși la Viscri din Shropshire, centrul renașterii conservării britanice. Muncitorii britanici au fost inspirați de sarcina lor. Satele saxone erau un microcosmos al Angliei preindustriale – o armonie liniștită între peisaje și case. Curând, legendarul restaurator Colin Richards a sosit pentru a supraveghea acest program de pionierat. Constructorii satului Viscri au făcut față provocării. Învățați cum să restaureze în stilul tradițional, folosind tehnici care au fost aproape șterse din istorie în anii comunismului, membrii echipei de constructori au lucrat timp de trei ani la acest proiect dificil și complicat. Lucrarea de zi cu zi a fost supravegheată de arhitectul român Gabriel Lambescu, care în decurs de un an avea să fie cunoscut și admirat în întreaga lume a conservării internaționale“, mai menționează sursa citată.

În toată această perioadă, Frau Fernolend a continuat să locuiască în aripa locuinței care nu fusese afectată, iar după moartea ei, Caroline Fernolend (moștenitoarea proprietății) a donat gospodăria fundației. „Viscri 163 a funcționat ca pensiune, dar în prezent este centru comunitar și muzeu, fiind administrat de un localnic. Centrul poate fi vizitat de turiști, mai ales că de obicei aici au loc expoziții de artă, arhitectură și meșteșuguri“, a declarat Cristian Radu, reprezentant al Mihai Eminescu Trust.