Brașovul, la un pas să rămână fără titlul de oraș cu rol determinant la Revoluție

Potrivit lui Vasile Mardare, președintele Asociației Luptătorilor în Revoluție și Urmașilor Eroilor, deși există dovezi că s-au tras focuri de armă încă din 21 decembrie 1989, Brașovul ar putea pierde titlul de oraș cu rol determinant la Revoluție.

29 iulie este data la care ar trebui să știm dacă orașul Brașov a avut sau nu rol determinant în Revoluția din Decembrie 1989. Acest titlu se conferă localităților care îndeplinesc anumite criterii, iar tot atunci se va stabili și dacă anumiți revoluționari brașoveni au fost sau nu luptători cu rol determinant.

Secretarul de stat pentru problemele revoluționarilor și Parchetul Militar spun că nu toți cei care dețin aceste titluri îndeplinesc și condițiile din lege. La Brașov, între cei vizați se numără chiar președintele Asociației Luptătorilor în Revoluție și Urmașilor Eroilor, Vasile Mardare, dar și alte nume importante din asociație, între care scriitorul Mircea Brenciu.

Una dintre condițiile suficiente care fac ca un oraș să primească titlul de oraș cu rol determinant este să se fi înregistrat morți, răniți sau reținuți înainte de fuga dictatorului Nicolae Ceaușescu. Președintele revoluționarilor brașoveni, Vasile Mardare, spune că orașul nostru îndeplinește această cerință.

Mardare vede numai „dușmani ai Brașovului”

„Parchetul Militar nu vrea să recunoască, bineînțeles, că Brașovul are răniți, reținuți și morți înainte de 22 decembrie. Noi am argumentat, pe parcursul anilor și am adus documente concrete, în special acel document de la Arhiva generală a Armatei de la Pitești, în care se spune foarte clar că acel om a fost omorât în 21”, este de părere Vasile Mardare, președinte ALRUE Brașov.

Vasile Mardare mai spune că a cerut de la Inspectoratul de Poliție Județean Brașov lista cu persoanele care se aflau în arestul Miliției la data de 22 decembrie 1989, însă a fost informat că aceste liste se păstrează doar 10 ani, după care nu se mai poate preciza cine a fost arestat și motivul pentru care a fost reținut de polițiști.

În schimb, cei de la Asociația 21 Decembrie dețin această listă și pe ea figurează secretara ALRUE, însă nu ca deținut politic, ci pentru delapidare. Chiar membrii ai acestei asociații îi contestă pe unii dintre revoluționarii de după fuga dictatorului care au rol determinant, dar sunt de acord într-o privință.

Orașul nu își va pierde titlul, în opinia lui Ioan Demi

Ioan Demi, unul dintre inițiatorii protestelor din 21 Decembrie 1989, a povestit în numeroase rânduri cum manifestanții de la ICA Ghimbav au fost așteptați înainte de intrarea în Brașov de trupe care au tras focuri de avertisment în aer. Această întâmplare este suficientă pentru ca Brașovul să își mențină rolul determinant, potrivit legislației în vigoare.

Pe lângă pierderea titlului de oraș cu rol determinant, mulți dintre membrii asociației care sunt luptători cu rol determinant ar pierde și ei acest statut. Aceasta ar însemna pierderea unor sume importante care le vin acestor persoane în fiecare lună. Potrivit lui Vasile Mardare, instanța este în pronunțare și ar urma să facă publică decizia înainte de finalul acestei luni.