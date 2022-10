Benzile desenate în slujba propagandei comuniste. Expoziții interesante la a 5-a ediție a festivalului de la Brașov

A 5-a ediție a Festivalului Internaționale de Benzi Desenate Istorice de la Brașov aduce în atenție modul în care propaganda din perioada comunistă folosea arta, benzile desenate și istoria

Timp de patru zile, de joi și până duminică, Brașovul este gazda celei de-a cincea ediții a Festivalului Internațional de Benzi Desenate Istorice. Până la finalul săptămânii, brașovenii vor putea asista la 9 expoziții, în 6 spații gazdă, în care vor fi reprezentați peste 40 de artiști și 10 specialiști din 7 țări.

Franța și Bulgaria sunt țările invitate la ediția din acest an, la care vom avea 64 de benzi desenate originale despre Balcani. De asemenea, va avea loc și lansarea primei expoziții a primei rețele europene de benzi desenate istorice: CAN for BALKANS. Evenimentul a fost deschis la Muzeul Județean de Istorie, cu o expoziție.

Expoziția vorbește despre felul în care arta plastică și artiștii erau puși în slujba partidului pentru a crea realitate pe care acesta dorea să o arate oamenilor. Și avem temele principale: omul nou, construirea socialismului, binefacerile vieții în comunism și ale colectivizării. Toate aceste teme ale propagandei comuniste se regăsesc în lucrările expuse la muzeu în aceste zile”, a declarat Radu Popica, curatorul expoziției.

Expoziția a fost posibilă în urma colaborării dintre Muzeul de Artă și cel de Istorie.

„Am extins granițele festivalului nostru anul acesta și suntem foarte onorați că unul dintre parteneri este Muzeul de Artă Brașov, care, după cum vedem, are un patrimoniu foarte interesant din perioada comunistă. Avem un proiect despre artă, propagandă și istorie în spațiul balcanic și ne-am gândit că ar fi interesant să vedem cum a fost tratată istoria, prin artă, în slujba propagandei”, a spus istoricul Nicolae Pepene, directorul Muzeului Județean de Istorie Brașov.

Chiar dacă festivalul se va încheia duminică, 16 octombrie, expoziția de la Muzeul de Istorie va rămâne aici până în 30 octombrie. Programul ediției include și câteva evenimente conexe speciale: expoziția ,,Propagandă comunistă în artă (1948-1989). Colecția Muzeului de Artă Brașov”, care îl are drept curator pe Radu Popica și show-ul de caricatură comentată Costel Pătrășcan.

Festivalul Internațional de Benzi Desenate Istorice Brașov este organizat de Asociația Forums, împreună cu Muzeul Județean de Istorie Brașov. Proiectul cultural este cofinanțat de Consiliul Județean Brașov.