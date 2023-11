Șoferul unui autobuz i-a dat jos pe călători, supărat că un copil plângea, iar niște tineri vorbeau tare la telefon VIDEO

Șoferul unui autobuz Braicar din orașul Brăila i-a dat jos pe toți călătorii, deoarece în interior era gălăgie. Martorii au povestit pe rețelele de socializare că acesta ar fi fost deranjat de plânsetul unui bebeluș și de niște tineri care vorbeau la telefon.

Incidentul s-a întâmplat marți seara, 14 noiembrie 2023, pe un traseu al transportatorului public din orașul Brăila.

Șoferul societății Braicar ar fi intrat în conflict cu mai mulți călători care făceau gălăgie. Mai muți tineri vorbeau tare la telefon, iar un bebeluș plângea, au povestit martorii.

La un moment dat, șoferul a oprit autobuzul în stație, a închis luminile autobuzului și i-a dat jos pe toți călătorii, lăsându-i în frig. „Din cauza gălăgiei nu-mi pot continua traseul! Vă rog să coborâți”, a fost mesajul șoferului nervos, potrivit debraila.ro.

„A oprit autobuzul și a lăsat zeci de călători în frig pentru că l-a deranjat că un copil mic plângea. Chiar dacă a coborât femeia cu bebelușul, șoferul a spus că nu mai continuă cursa și pleacă acasă, lăsând toți călătorii în frig, închizând chiar și becurile autobuzului", a povestit un martor.

„Șoferul a dat toți călătorii jos din autobuz. Lumea este obosită, vrea să ajungă acasă, iar el vorbește la telefon”, a mai spus un alt martor.

Conducerea Braicar a început o anchetă

Conducerea Braicar a început o anchetă, iar șoferul de 46 de ani va fi chemat să dea explicații și ar putea fi concediat.

„S-a demarat o anchetă internă pentru a stabili circumstanțele în care s-a produs incidentul. În mod cert nu a fost respectat regulamentul de ordine interioară, precum și programul de transport. Cu șoferul nu am apucat încă să vorbesc, am vorbit cu dispecerul. Șoferul i-a spus că ar fi avut o altercație cu niște călători, care vorbeau foarte tare și nepoliticos la telefon și asta l-a deranjat. (…) Alți martori spun că ar fi avut o altercație cu o doamnă din cauză că plângea un bebeluș. Noi nu am ajuns să-l chestionăm deocamdată. Este o situație gravă”, a declarat directorul Braicar, Cristian Domnițeanu.

„Este un coleg exemplar, nu a creat probleme. Trebuie să aflăm și punctul lui de vedere. Nu știu ce s-a întâmplat, nu răspunde la telefon. A lucrat în schimbul doi, poate că doarme. Se va face o cercetare disciplinară și vom vedea ce măsuri se vor lua. Noi nu suntem de acord cu acest comportament, această atitudine. Pe noi nu ne reprezintă un astfel de comportament”, a spus una dintre colegele șoferului.

Procedurile Braicar spun că șoferul nu trebuie să dea curs provocărilor verbale, a mai spus directorul companiei.

„În cazul în care sunt provocări verbale sau agresiuni fizice trebuie sunat la 112, lucru pe care nu l-a făcut. Dacă se dovedește că a greșit, riscă o măsură administrativă până la desfacerea contractului de muncă”, a adăugat conducerea Braicar.