Dosarul „cocaina de pe frigider”. O bunică din Botoșani era să ajungă în arest din cauza nepotului care îi lăsase droguri în casă: „Vai, mamaia!”

O bunică din municipiul Botoșani a fost la un pas să aibă probleme cu legea după ce s-a trezit cu polițiștii la ușă, în urma unei percheziții legate de un dosar de șantaj în care era implicat nepotul său.

Evenimentul tragi-comic a avut loc la sfârșitul lunii noiembrie 2022. În timpul perchezițiilor domiciliare, una dintre locuințe aparținea unui tânăr numit Dănuț F., care locuia împreună cu bunica sa.

Cum acesta nu era acasă în momentul percheziției, bunică a fost cea care i-a întâmpinat pe oamenii legii.

Atunci când a văzut că polițiștii sunt la ușă și crezând că nepotul său este implicat într-o problemă serioasă, l-a contactat imediat, scrie Monitorul de Botoșani.

Când Dănuț F. a fost avertizat despre situație, acesta și-a adus aminte că în locuință se afla o punguliță cu droguri. Speriat, tânărul a încercat să îi explice rapid cum să procedeze în legătură cu substanțele interzise.

Ceea ce nu știau nici bunica, nici nepotul, era că polițiștii îl monitorizau deja pe Dănuț F. și îi interceptau convorbirile telefonice. Astfel, în momentul în care tânărul își îndruma bunica cu privire la ce să facă cu pachetul de droguri, autoritățile deja erau la curent cu tot ce se întâmpla.

În final, bunică a scăpat fără a fi pusă sub acuzare, datorită faptului că anchetatorii au intervenit la timp și au reușit să împiedice implicarea sa în incident.

Întregul dialogul dintre Dănuț și bunica sa a fost înregistrat de anchetatori.

Dănuț F.: Da mamaie

Bunica: Ai percheziții la ușă!

Dănuț F. Hiii!

Bunica: Ce fac, dau drumul?

Dănuț F.: Vai mamaia!

Bunica: Ăi?

Dănuț F.: Da unde ești?

Bunica: Acasă, și poliția sparge ușa.

Dănuț F.: Du-te și dă drumul mamaie, am ce…, hiii, am o punguță pe frigider care trebuie aruncată să n-o vadă poliția!

Bunica: Vai, da de unde să mă duc eu pe frigider s-o caut?!

Dănuț F.: N-ai cum, nu?

Bunica: N-am.

Dănuț F: Deschide, da nu zi nimic la poliție, lasă-i să intre!

Bunica: Da, da!

Dănuț F. Hai!

Imediat ce femeia a lăsat echipa de polițiști să intre în imobil, aceștia au început cercetările, descoperind în bucătărie, pe un frigider, o punguță care conținea un praf alb.

Pachetul a fost sigilat și ridicat de polițiști, iar expertiza a relevat că substanța în cauză era cocaină amestecată cu paracetamol.

În timpul audierilor, tânărul suspect s-a folosit de dreptul său de a refuza să facă declarații.

Cu toate acestea, anchetatorii au avut acces la întreaga conversație purtată între acesta și bunica sa, folosind-o ca probă în dosarul penal. La finalul procesului, Dănuț F. a fost trimis în judecată pentru deținere de droguri de mare risc pentru consum propriu.

Cazul a ajuns pe rolul Tribunalului, unde tânărul riscă să fie condamnat penal pentru infracțiunea săvârșită.