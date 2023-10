Tibi Ușeriu, șoc anafilactic cu leșin în timp ce alerga singur. Ultramaratonistul s-a salvat în ultimul moment

Ultramaratonistul Tiberiu Ușeriu a suferit un șoc anafilactic sever urmat de leșin, duminică, 15 octombrie 2023, în timp ce își făcea alergarea de rutină. A apucat să sune la 112 și a fost salvat.

Sportivul relatează întâmplarea pe pagina sa de pe Facebook și spune că a apucat să apeleze numărul de urgență în ultimul moment.

„Îmi făceam alergarea de rutină. Din pricina unei alergii alimentare am făcut un șoc anafilactic sever urmat de leșin. M-am trezit înfrigurat pe buza unui șanț lângă Blidereasa. Foarte confuz, cu vederea încețoșată. De obicei alerg fără telefon. Acum, printr-o minune îl aveam la mine. Iată cum muzica poate uneori salva oameni. Îmi sun familia. Vin după mine. Sunt hotărât să-mi revin. Dar leșin din nou pe locul mortului. Mă trezesc smuciturile ambulanței ISU Bistrița - Năsăud, SVSU Prundu Bârgăului și vocea paramedicilor”, a afirmat celebrul sportiv.

Ușeriu a completat că ambulanța „a venit incredibil de rapid” și s-a trezit la Spitalul Clinic Judetean de Urgență Bistrița „cu o branulă în braț și un cocktail de substanțe în sânge”.

„Încep să văd iar forme și culori. În 20 de minute am analizele de sânge făcute, un CT cranian și sunt văzut de trei medici specialiști pe lângă medicul de gardă și asistentele. Ca simplu contribuabil nu a trebui să plătesc nici măcar un leu.

Nu vreau să dau nume, ci doar să Mulțumesc frumos și să felicit tot personalul medical începând de la șoferul de ambulanță, brancardieri, infirmiere și până la medicul specialist neurolog. Sunt oameni dedicați, care își iubesc meseria și o fac ca lumea. La fel, mulțumiri conducerii spitalului și Consiliul Județean Bistrița-Năsăud fiindcă au pus pe roate un asemenea serviciu medical profesionist și prompt.

Vreme de cinci ceasuri cât am stat acolo am avut timp să observ că și restul pacienților au fost tratați exemplar. Am fost sincer impresionat. Am plecat tot mulțumind și refuzând politicos internarea. Scăpat din nou la aer mă simțeam atât de bine, încât mi-a trecut pentru o clipă prin minte să reiau alergarea”, a mai relatat maratonistul.