Un primar din Bacău și-a deszăpezit singur comuna. Ce l-a făcut să preia inițiativa

Primarul comunei băcăuane Măgura, Costras Iordache, a decis să deszăpezească singur mai multe străzi din localitate pentru că nu avea un șofer care să opereze utilajul de deszăpezire.

Primarul comunei Măgura, Costras Iordache, nu a stat prea mult pe gânduri înainte să treacă la volanul utilajului de deszăpezire și să dea zăpada de pe mai multe străzi din localitate.

„Dacă tot am cumpărat un utilaj multifuncțional, mi-am spus că este păcat să stea pe dreapta, în timp ce străzile se umplu de zăpadă. Pentru că nu aveam un șofer disponibil m-am urcat la volan, pregătit să dau o mână de ajutor la deszăpezire. Am intervenit pe străzile Sohodol, Vâlcele, Rediului, Învățători Uncescu, precum și în zona Metalbac-Cujbic. Am avut în vedere degajarea traficului în special pentru cei care fac naveta, dar vom intra și pe alte străzi”, a scris edilul pe pagina sa de Facebook.

„Activitatea de deszăpezire ar fi mult mai eficientă dacă străzile ar fi libere. Așa că fac un apel la posesorii de autoturisme să le parcheze în curți ori în afara părții carosabile. Suntem în continuare sub atenționare de vreme rea, rămânem în dispozitiv”, este apelul primarului către locuitorii comunei.

A deszăpezit ulițele în patru zile

Inițiativa primarului din Măgura nu este nouă. În iarna lui 2014, primarul din comuna vasluiană Șuletea, Ciprian Tamaș, a deszăpezit singur toate drumurile din comună.

În timp ce zeci de localităţi din judeţul Vaslui erau izolate, drumurile fiind îngropate în zăpadă, primarul din judeţul Vaslui a reuşit să desfunde drumurile din toate satele comunei fără a primi vreun sprijin de la autorităţile judeţene.

„Înarmat" cu autogrederul primăriei, Ciprian Tamaş a deszăpezit drumurile din cele patru sate componente ale localităţii, ţinând în permanenţă legătura cu localnicii, făcând apel pe reţelele de socializare către cei care intenţionau să plece sau să ajungă în localitate.

Timp de patru zile, primarul Tamaş şi conducătorul autogrederului au stat pe drumuri, luptându-se cu sulurile de zăpadă care pe alocuri ajungeau şi la peste doi metri și au reușit să deszăpezească ulițele comunei.