Doi ani de la masacrul din Onești. Prima răpire din istoria postdecembristă a României soldată cu uciderea a două persoane

Curtea de Apel Bacău urmează să pronunțe verdictul definitiv în cazul lui Gheorghe Moroșan, cunoscut și ca teroristul de la Onești, în procesul dublei crime pe care a comis-o în urmă cu exact doi ani. În ultimul cuvânt adresat instanței, criminalul a susținut că este victima unei înscenări.

Pe 1 martie s-au împlinit doi ani de la răpirea ce a culminat cu uciderea a doi muncitori care lucrau la un apartament aparținând Chimcomplex de către fostul proprietar al locuinței, Gheorghe Moroșan.

În ultimul cuvânt adresat Curții de Apel Bacău pe 1 martie 2023, Gheorghe Moroșan a susținut din nou că este victima unei conspirații ce ar fi fost orchestrată de fostul procuror al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bacău și că victimele ar fi fost, de fapt, ucise de polițiști.

„Procurorul, dar și noi, părțile civile, am solicitat ca hotărârea de condamnare de la fond de 30 de ani de închisoare să fie menținută. Aici se închide povestea primei răpiri, ce a dus la decesul a două persoane, din istoria de după 1990 a României. Cum ar zice americanii… justice has been served”, a declarat avocatul Adrian Călin Cuculis, care a reprezentat familiile victimelor în proces.

42 de ani de închisoare și daune de 2 milioane de euro

Tribunalul Bacău a pronunțat pe 7 octombrie 2022 un prim verdict în cazul lui Gheorghe Moroșan, cunoscut și ca teroristul de la Onești.

Bărbatul a primit 37 de ani de închisoare și 4 luni de închisoare prin contopirea pedepselor primite pentru lipsire de libertate, omor calificat şi tulburarea liniştii publice, dar instanța i-a redus pedeapsa cu 7 ani pentru a se încadra în limitele de pedeapsă prevăzute de lege.

„În temeiul articolului 60 Cod Penal, reduce pedeapsa aplicată inculpatului Gheorghe Moroșan la maximul general al pedepsei închisorii prevăzut de lege, respectiv 30 de ani de închisoare”, au stabilit judecătorii Tribunalului Bacău.

Aurelea Moroșan, soția criminalului, a fost condamnată la 12 ani de închisoare pentru complicitate la lipsire de libertate şi omor calificat.

Magistrații au decis ca cei doi să le plătească rudele celor doi muncitori uciși daune materiale și morale ce însumează 2 milioane de euro și au pus sechestru pe toate bunurile deținute de Gheorghe Moroșan în vederea recuperării prejudiciului.

„În vederea garantării reparării pagubelor produse prin săvârșirea infracțiunilor care fac obiectul prezentului dosar și executării cheltuielilor judiciare efectuate în cauză, dispune instituirea măsurii asigurătorii a sechestrului asupra tuturor bunurilor deţinute, prezente şi viitoare (bunuri imobile, bunuri mobile, sume de bani aflate în conturile deţinute la unităţi bancare, actiuni şi/sau părţi sociale deținute la societăți comerciale, precum şi orice alte bunuri deținute sau care vor fi dobândite ulterior), aparținând inculpatului Gheorghe Moroșan”, au stabilit judecătorii Tribunalului Bacău.

Declarație ruptă de realitate

Înainte de pronunțarea verdictului, Moroșan dăduse declarații rupte de realitate în fața instanței.

„Moroșan a dat declarații halucinante și acuză <o înscenare din partea poliției>, cum că polițiștii ar fi vinovați de moartea victimelor fiindcă i-ar fi <confundat> cu agresorii, iar la intrarea în apartament i-ar fi luat la bătaie. Pe scurt, nu recunoaște crimele”, declara la acel moment avocatul Adrian Călin Cuculis.

Rudele celor doi muncitori care au fost uciși ceruseră daune materiale și morale de 12.000.000 de euro, iar Parchetul a fost de acord ca despăgubirile să fie admise în totalitate.

„Am solicitat ca Moroșan să fie condamnat la 30 de ani de închisoare. Parchetul a pus concluzii pentru condamnarea la 30 de ani pentru Moroșan și 13 ani pentru Aurelia Moroșan, soția acestuia. Pronunțarea urmează a fi dată peste 2 săptămâni”, spunea avocatul Adrian Călin Cuculis.

A curmat două vieți din răzbunare

În ziua de 1 martie 2021, doi muncitori în vârstă de 36 şi 52 de ani, care renovau un apartament în Oneşti, au fost ucişi de către fostul proprietar, Gheorghe Moroșan, în vârstă de 68 de ani, supărat că fusese evacuat. Bărbatul i-a sechestrat şi i-a legat pe cei doi în balconul locuinţei, apoi i-a înjunghiat repetat.

Poliţia a deschis focul pentru a intra în apartament, după ce negocierile dintre agresor şi forţele de ordine au eşuat, la capătul a mai bine de şase ore. Agresorul a fost rănit, fiind apoi spitalizat.

Din cercetările ulterioare a rezultat că agresorul - Gheorghe Moroşan - avea asupra sa un cuţit cu lama de 27 de centimetri, spray paralizant şi 10 coliere autoblocante, cu care apoi şi-a imobilizat victimele. El a început să lovească victimele cu cuţitul când unul dintre muncitori l-a lovit cu piciorul, conform procurorilor.