Tărâmul lui Bambi din Vestul României. Unde se află locul magic FOTO VIDEO

Locul magic din zona de vest a țării în care cei care doresc pot hrăni animale îndrăgite, cum ar fi „Bambi și familia ei” are din ce în ce mai mulți vizitatori din țară și străinătate.

Este colțul de rai viu, deoarece la fermă se pot vedea diverse animale cum ar fi: zimbrii, cerbi carpatini, cerbi lopătari, alpaca, lama, văcuțe pitice și multe altele.

Ferma se află la 25 kilometri de Arad în localitatea Sâmbăteni. Este o fermă coordonată de familia Mohaci.

Duminică, 13 august, a avut loc o petrecere câmpeneacă la care au participat persoane și din alte județe. De exemplu, o familie formată din doi adulți și doi copii au venit de la Timișioara cu trenul, apoi au luat un taxi de la gară pe care au plătit peste 100 de lei doar pentru a ajunge în locul magic din Arad.

„Am văzut pe internet această locație și am venit și vineri și am zis să venim și duminică la petrecerea câmpenească. Am luat trenul de la Timișoara la Arad și din gară până aici am luat un taxi”, spune bărbatul.

Deși a dat pe taxi doar dus suma de 110, timișoreanul spune că s-a meritat să scoată bani din buzunar pentru drum, deoarece se vor relaxa la Zooland până seara.

Gabriel Mohaci spune că pe parcursul anului organizează mia multe evenimente la fermă.

„Avem anual cam patru sau cinci evenimente principale, cum ar fi de 1 Mai, 1 Iunie, evenimentul de toamnă, de Halloween, unde vin foarte mulți copii și cel de 1 Decembrie. În rest este deschis normal pentru vizitare și relaxare la iarbă verde. În perioada de vară avem foarte mulți turiști care vin în țară și în drum spre casă se opresc pe la noi. Vineri, sâmbătă și duminică este deschis mereu, sâmbătă și duminica se găsește și mâncare, dar și la sărbători când organizăm, avem inclusiv ceaun. Dacă vin grupuri mai mari anunțate ne organizăm cu tot ce au nevoie. Sunt care vin la picnic și își fac ei aici grătare”, a declarat Gabriel Mohaci.

În incintă există o tonetă numită „La Gustări Vrăjite” unde se prepară și clătite, pe lângă burgeri și alte specialități. Duminică cele mai căutate clătite au fost cele cu zmeură proaspătăt și ciocolată albă.

Nu lipsesc plimbările cu trăsura și multe alte activități atractive.

Ferma adăposteşte peste 100 de animale şi înaripate dintre cele mai deosebite, rase rare, aduse aproape din toate colţurile lumii.

Programul de vizitare la Zooland este de luni până vineri, doar cu programare pentru grupurile de vizitatori, dar sâmbăta și duminica este deschis tuturor, între 10.00 și 21.00. Prețul unui bilet este de 25 de lei pentru adulţi și 15 lei pentru copii de la 4 ani. Grupurile de copii cu dizabilități și însoțitorii au intrare gratuită.