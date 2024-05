Pacientul care „locuiește“ într-un spital. Personalul medical i-a dăruit un tort de ziua lui de naștere

Florin a împlinit marți, 7 mai 2024, vârsta de 38 de ani, însă de patru luni „locuiește” mai mult în Spitalul Municipal din Arad. Pacientul a trecut prin mai multe intervenții chirurgicale.

Pacientul a trecut prin patru intervenții chirugicale dificile, însă este pe drumul cel bun, cel care îl va duce acasă, datorită cadrelor medicale ale Secției Clinice Chirurgie Generală II și Anestezie și Terapie Intensivă II.

De ziua sa, personalul medical i-a luat un tort, totul pentru ca Florin să treacă mai ușor peste faptul că își aniversează ziua de naștere în spital.

„A fost o perioadă foarte dificilă pentru mine, însă am avut sprijinul personalului medical al celor două secții. Am ajuns să cunosc toată echipa medicală, de la medici și până la infirmieri. Astăzi am primit tort de ziua mea, din partea familiei de aici”, a declarat Florin.

Spitalul Clinic Județean de Urgență (SCJU) Arad a postat pe pagina de Facebook următorul mesaj: „La mulți ani Florin și multă sănătate! Astăzi, în a treia zi de Paști, personalul medical al Secției Clinice Chirurgie Generală II și Anestezie și Terapie Intensivă II au sărbătorit ziua de naștere al lui Florin, un pacient în vârstă de 38 de ani, care în ultimele patru luni a locuit mai mult în spital. Pacientul a trecut anul acesta prin patru intervenții chirurgicale dificile, luptând necontenit pentru viața și sănătatea sa, iar astăzi, de ziua lui, rezultatele încep să apară”.

Florin a ajuns la spital în a doua jumătate a lunii februarie cu dureri la nivelul abdomenului, sindrom anemic pe fondul unei afecțiuni cronice (boala Crohn). În urma investigațiilor imagistice, medicii chirurgi au intervenit de urgență, pentru a efectua o colectomie subtotală cu ilestomie terminală. „Practic, medicii au efectuat o intervenție de îndepărtare, aproape totală, a colonului, care prezenta multiple perforații, dintre care una masivă, și confecționarea unui orificiu artificial la nivelul peretelui abdominal”, au mai spus reprezentanții spitalulului.

Prima intervenție a fost urmată de alte trei, dintre care una necesară pe fondul unei colecistite acute perforată cu peritonită biliară, fiecare dintre intervenții fiind dificilă și extrem de solicitantă pentru pacientul care avea și alte afecțiuni medicale preexistente.

„Recuperarea a fost una extrem de greoaie, pacientul petrecând aproape patru luni pe paturile secțiilor de Terapie Intensivă și Chirurgie”, mai adaugă cadrele medicale.

Din echipa medicală operatorie au făcut parte:

Chirurgie Generală II:

Dr. Gigi Aiordăchioae – medic primar chirurgie generală

Dr. Andrei Korodi – medic primar chirurgie generală

Dr. Marcel Oniță, medic primar chirurgie generală

Dr. Bogdan Păscuțiu – medic specialist chirurgie generală

Dr. Houssen Khedheri – medic rezident chirurgie generală

Anestezie și Terapie Intensivă II:

Dr. Teodora Olariu, medic primar ATI

Dr. Dana Moț, medic specialist ATI

Dr. Claudia Popelea – medic specialist ATI

Dr. Adriana Ardelean – medic rezident ATI

Gastroenterologie

Dr. Dana Iovănescu, medic primar gastroenterologie

Boli Infecțioase Adulți

Dr. Adela Bica, medic primar boli infecțioase

Asistenți medicali Bloc Operator II:

Asist.med. Alina Roșca

Asist. med. Mirela Tamaș

Asist.med. Corina Ciobanu