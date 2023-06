Fostul fotbalist George Țucudean are succes și în turism. Cum se descurcă hotelul lui de lux, la un an de la inaugurare FOTO

Hotelul fostului fotbalist George Țucudean, inaugurat în urmă cu un an, se bucură de un real succes. Se pare că Țucudean nu rămâne în memorie doar ca un bun fotbalist, ci și ca om de afaceri.

Alături de sora lui Miriam și de familie acesta a inaugurat la aproape doi ani de când a luat decizia de a abandona sportul un hotel de 5 stele în Arad, orașul său natal. Este vorba despre Aniroc Signature Hotel, care este deosebit mai ales că fiecare cameră poartă denumirea unei localități din județul Arad. De exemplu, te poți caza în Ineu sau Șimand sau Pecica.

Într-un, an 23.000 de persoane le-au trecut pragul. Pentru mulți dintre ei nu a fost doar un loc de cazare, ci o casă.

„În urmă cu 12 luni când am pornit acest drum cu proprietarii Miriam și George, care mi-au spus că doresc ceva mai mult decât un hotel care să fie doar locuri de cazare. Doreau un complex al ospitalității și al întâlnirilor. În aceste 12 luni fie prin serviciile pe care le-am adus, fie prin dotările moderne pe care acest hotel le are sau prin experiențele gastronomice ne place să credem că ne-am pus puțin amprenta în inimile oamenilor care ne-au trecut pragul. Acești oaspeți să știți că nu au fost puțini”, declară directorul general al hotelului, Raul Duca. Acesta mai mărturisește că este un motiv de mândrie că foarte multe persoane au ales acest hotel:

„Este un motiv de mândrie pentru mine să vă spun că nu mai puțin de 23 de mii de persoane ne-au trecut timp de un an pragul. Pentru mulți dintre ei Aniroc nu a fost doar un loc de cazare sau un loc unde să vină la un eveniment sau o conferință. A fost casa lor când au fost departe de locuință și spun asta pentru că avem o persoană care în ultimul an are cumulat un număr de 147 de nopți. Toate aceste lucruri și toate nominalizările la care noi am fost selectați și premiile pe care le-am primit nu puteau fi realizate dacă nu ai fi fost voi alături de noi la început de drum, dacă nu am fi primit încrederea dumneavoastră care ne-a netezit calea, tocmai de aceea sunt aici astăzi să îmi reînoiesc angajamentul față de dumneavoastră împreună cu toată echipa mea, împreună cu cei din conducere să ridicăm serviciile și să continuăm să îmbunătățim tot ceea ce înseamnă ospitalitate”.

La evenimentul aniversar de un an care a avut loc, joi seara, a participat și Mircea Rednic, noul antrenor al UTA-ei, care îl știe pe George de când l-a luat în Belgia.

„Pe George Țucudean îl cunosc de când l-am luat în Belgia la Standard Liege unde eram antrenor. Chiar mi-a plăcut când juca la Dinamo și cei de Liege au insistat pentru el. Am lucrat împreună, este un băiat extraordinar cu bun simț, un bun fotbalist. Îmi pare rău că s-a retras așa repede, ar mai fi putut să joace, dar ținând cont de situația lui cred că a făcut o alegere bună”, declară Mircea Rednic.

Acesta a ajuns în hotelul lui George când i s-a propus UTA: „Am stat o lună de zile, chiar mi-a plăcut hotelul, cred că Aradul merita un hotel de genul acesta cu lucruri de calitate, cu oameni foarte primitori. Toate echipele trec pe aici. A investit mult aici, dar a meritat. Ar trebui să aprecieze Aradul această investiție”.

Nu doar George Țucudean și tatăl lui, Marius, iubesc fotbalul, ci și Maxi și Marc, cei doi copii a lui George și Anei. Ei fac parte acum la grupele mici ale Academiei UTA.

Directorul Academiei UTA, Cristian Păcurar, prezent la eveniment a declarat: „L-am avut elev la Atletico pe George, dar o perioadă scurtă, după care s-a întâlnit la lot cu celălalt elev al meu, Denis Man, care mi-a fost cam 12 ani în grijă. Chiar la inaugurarea hotelului i-am făcut cadou o poză cu ei doi la echipa națională. Eu sper să revină lângă noi la club, măcar la Academie, dacă nu și la echipă, ca om care să ne dea sfaturi, sau ca sponsor”.

Cât despre hotel și camerele care poartă numele de localități acesta spune: „Este o idee senzațională, nu am mai văzut nicăieri până acum, probabil că o fi întâlnit el la cât a umblat în lumea asta. Am fost aici când hotelul era în gri și deja erau puse denumirile lângă numerele camerelor. Localitatea mea de suflet este Șimand”.

La aniversarea unui an au participat numeroși invitați, iar atmosfera a fost cu muzică live și cu diverse atracții cum ar fi Gea 360 Arad a Geaninei Iacoblovici.

Numele Aniroc Signature Hotel a fost ales în memoria Corinei Țucudean (n.a. citit invers Aniroc-Corina) care a pierdut lupta cu o boală necruțătoare în urmă cu doi ani.

Hotelul de lux de pe strada Vasile Goldiș numără 73 de camere și 7 apartamente, care poartă numele unui sat, al unei comune, sau al unui oraș din județul Arad. Doar una dintre camere poartă numele Maxi și Marc, băieții lui George Țucudean.

Fiecare cameră are minibar, expresor de cafea, fierbător de apă. Totul este făcut din materiale de calitate. Încălzirea este pe biomasă cu o recirculare de gaze de ultimă generație. Camerele toate au aport de aer proaspăt și aer condiționat (cald si rece) pe toată dura anului. De asemenea, pe pereți sunt imagini cu Aradul de altădată. luxosul hotel este dotat cu Spa și sală de Fitness. Sala de conferințe și evenimente are o capacitate de aproximativ 200 locuri. Restaurantul interior are 80 de locuri și terasa 60 de locuri, iar parcarea subterana 40 de locuri.

De designul, arhitectura și realizarea mobilierul s-a ocupat Kubika Ateliere. A fost preluat stilul industrial al clădirii și dus în cele mai mici detalii în toate piesele de mobilier, placări de pereți, într-un stil purist, totul fiind realizat din metal, lemn și sticlă. Dacă în camere piesele de mobilier îmbină sub stilul industrial, elemente unde predomină lemn, sugerând confort, parterul, zona de bar și restaurant au fost executate într-un stil industrial. Au fost folosite elemente metalice, în niște forme și finisaje absolut unice.

Afacerile de succes în familie pornesc de la bunicul lui George și anume Gheorghe Cosma, un om de succes al Aradului fondatorul Cotta Internațional.