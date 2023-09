Fostă primăriță din România, prinsă în cutremurul din Maroc: „Nu vă pot descrie în cuvinte ce am trăit” FOTO

Irina Onescu, fosta primărița a comunei arădene Petriș, cunoscută și după ce a participat la emisiunea „Chefi la Cuțite” a fost prinsă în cutremurul din Maroc, de vineri noapte.

Irina Onescu a postat pe pagina de Facebook un mesaj alături de câteva fotografii în care povestește că abia aterizase în Marrakech și după doar câteva ore a ajuns să meargă printre dărâmături. Arădeanca s-a ales doar cu câteva zgârieturi după cutremur.

„Una caldă, una rece... culori și drame...Ieri, pe vremea asta, aterizam în Marrakech, fără să am habar că după doar două ore voi alerga printre dărâmături, pe străzile înguste din Souk Laksour. Nu vă pot descrie în cuvinte ce am trăit în timpul cutremurului, însă sunt recunoscătoare că am scăpat doar cu niște zgârieturi. Și dacă azi noapte piețele și parcurile erau pline de localnici și turiști panicați, astăzi în Marrakech părea că cei mai mulți uitaseră deja, iar în timp ce unii adunau bucată cu bucată ceramica și sticlăria spartă, alții întindeau la mezat marfa colorată, ca și cum nimic nu se întâmplase. Life goes on...”, este mesajul postat de Irina pe data de 9 septembrie la ora 23,20.

Au murit peste 2.000 de persoane

Cutremurul cu magnitudinea de 6,8 grade este cel mai mare cutremur care a lovit această țară nord-africană în ultimii 120 de ani.

Cel puțin 2.012 persoane au murit în urma cutremurului, majoritatea în Marrakech și în cinci provincii din apropierea epicentrului, a anunțat Ministerul de Interne din Maroc. Cel puțin alte 2.059 de persoane au fost rănite, dintre care 1.404 în stare critică, au declarat oficialii.

Bilanțul complet va crește aproape sigur, deoarece salvatorii s-au străduit să ocolească drumurile pline de bolovani spre satele izolate de munte care au fost cel mai grav afectate.

Organizația Mondială a Sănătății (OMS) a declarat că peste 300.000 de persoane au fost afectate de cutremurele puternice din întreaga țară.