Atmosferă incredibilă pe stadion: Bătrâna Doamnă, condusă spre victorie de o galerie de 5.000 copii FOTO VIDEO

Glasurile a mii de copii au răsunat, vineri, 5 aprilie 2024, pe Arena Francisc Neuman din Arad. Pentru unii dintre dintre micuți a fost prima dată când au participat la un meci de fotbal.

Atmosfera a fost unică în România, mai ales că nimeni nu se aștepta la un număr așa de mare de copii. Au venit din toate zonele Aradului pentru a fi alături de Bătrâna Doamnă, echipa de fotbal a Aradului, care a rămas fără spectatori.

Comisia de Disciplină a Federației Române de Fotbal le-a pedepsit pe Dinamo și UTA cu închiderea stadioanelor pentru următoarele patru etape și s-a luat decizia ca în tribune să fie doar copii sub 14 ani.

Copiii au fost așteptați la stadion de către reprezentanții Clubului UTA cu bomboane și apă.

Antrenorul Mircea Rednic a dezvăluit că a fost „dat pe spate“ de cei 5.000 de copii care au făcut un spectacol extraordinar în tribune și care au adus noroc jucătorilor arădeani, meciul UTA - Botoșani încheindu-se cu scorul de 1-0.

„A fost o atmosferă incredibilă, nu îmi imaginam! 5.000 de copii au strigat, au încurajat, au fost pozitivi, au avut un mare merit la victoria noastră. Nu am jucat foarte bine, dar scopul scuză mijloacele. Am pierdut cu ușurință mingiile, nu am mai blocat. Îi felicit pe Kucher, pe fundașii centrali, și-au făcut datoria“, a spus Mircea Rednic.

Antrenorul a dezvăluit că se bucură că jucătorii au înțeles că este un moment delicat, să nu ai suporterii alături.

„Mă bucur că am venit de departe, suntem în frruntea play-out-ului. Noi trebuie să ne facem treaba. Le-am dat liber, nu le-am mai dat prime, le dau libere drept primă. Ne bucurăm și de duminică pregătim meciul cu Sibiul de aici. Sper ca decizia care se va lua să fie pentru fotbal. Am avut 5.000 de copii, adăugăm încă 5.000 de fete frumoase care i-au însoțit și putem spune că jucăm cu tribuna plină. Aradul trăiește prin fotbal, mă bucur că sunt antrenor aici”, a spus Mircea Rednic.

Comentatorul meciului, Gabriel Iazbinscky, a fost cel care a dat tonul copiilor și cel care a făcut ca atmosferă să fie una incendiară.

„A fost o seară foarte frumoasă. Am cântat alături de colegi și am fluturat fularele”, spune unul dintre copii.

Partida dintre UTA și FC Botoșani a contat pentru etapa cu numărul 3 a playout-ului din Liga 1. După acest succes, arădenii sunt pe locul al 7-lea.