Via Transilvanica a spart recordul la voturile Europei. Traseul de drumeție de 1.400 kilometri este considerat Camino de România VIDEO

Proiectul Via Transilvanica, considerat Camino de România, a câștigat Premiul Publicului în cadrul Premiilor Europene pentru Patrimoniu 2023, la Veneția, competiție organizată de Europa Nostra în colaborare cu Comisia Europeană.

Via Transilvanica este un traseu de drumeţie lung de 1.400 de kilometri, de la Putna (Suceava) la Drobeta Turnu Severin (Mehedinți), lansat în octombrie 2022, la Alba Iulia. Poate parcurs doar pe jos sau cu bicicleta şi se vrea a fi un fel de Camino de România, după modelul Camino de Santiago - una dintre cele mai cunoscute rute parcurse în fiecare an de pelerini din toată lumea.

Via Transilvanica are ca punct de pornire Putna şi se încheie pe malul Dunării, la Drobeta Turnu-Severin. Se parcurg judeţele Suceava, Mureş, Harghita, Braşov, Sibiu, Alba, Hunedoara, Caraş Severin şi Mehedinţi.

„Cu mare bucurie vă spunem că am luat premiul cel mare, cel care este cel mai valoros, pentru că exprimă încrederea și aprecierea oamenilor de peste tot din Europa și mai ales a voastră, a comunității oamenilor drumului. Mai exact, 27.000 de cetățeni europeni și din întreaga lume, au votat Via Transilvanica ca fiind cel mai bun proiect de patrimoniu în cadrul Premiilor Europene pentru Patrimoniu / Premiilor Europa Nostra 2023, cea mai înaltă distincție europeană în domeniu. Am spart recordul pentru numărul de voturi, ceva ce nu s-a mai întâmplat până acum, iar asta înseamnă cu adevărat ceva”, au transmis reprezentanții asociației Tășuleasa Social, inițiatorii Via Transilvanica.

Ceremonia de decernare a premiilor a avut loc la celebrul Palazzo del Cinema din Lido, Veneția. Președintele Tasuleasa Social, Alin Useriu și directorul executiv Tășuleasa Social, Anna Szekely, au fost prezenți pentru a prezenta proiectul Via Transilvanica și pentru a ridica premiile.

Via Transilvanica este și o expoziție de sculptură în aer liber, lungă de 1.400 de kilometri. De-a lungul celor patru ani de construcție a traseului, artiști români și internaționali au sculptat opere de artă pe bornele kilometrice din andezit.

Leagă 12 situri incluse în Patrimoniul Mondial UNESCO și reprezintă o conexiune vitală între comunitățile locale și diversele fațete ale patrimoniului, cuprinzând atât moștenirea construită și naturală, cât și tradițiile imateriale.

Traseul este împărţită în şapte regiuni istoric‑culturale: Bucovina, Ţinutul de Sus, Terra Siculorum, Terra Saxonum, Valea Mureşului, Terra Daco‑Romana şi Valea Cernei. Drumeţul poate să‑şi aleagă să parcurgă pe jos, pe bicicletă sau călare o regiune, un judeţ, sau să îşi configureze un traseu de câteva zile.