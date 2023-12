Sală de jocuri de noroc, lângă o biserică veche de un secol. Asaltul „judiciar” al patronilor împotriva Primăriei Alba Iulia

O societate a amenajat, la Alba Iulia, un spațiu de păcănele la doi metri de o biserică romano-catolică, veche de o sută de ani. Patronul a deschis patru procese împotriva primăriei, după ce a fost amendat și i s-a impus să reamenajeze fațada.

Dariosergio SRL Cluj-Napoca administrează un lanț de săli de jocuri de noroc în județul Alba. La Alba Iulia, ultima investiție a fost amenajarea unui spațiu de păcănele într-un spațiu de la parterul unui bloc, aflat la doi metri de o biserică romano-catolică.

Aspectul strident al sălii de jocuri contrastează puternic cu arhitectura zonei, motiv pentru care firma a fost amendată cu 2.000 de lei pentru modificarea fațadei fără autorizație și i s-a impus să readucă suprafața respectivă la starea inițială. Bisericuța are o vechime de peste 100 de ani și este o capelă romano-catolică. În trecut a avut rangul de mănăstire, iar în prezent este o atracție pentru turiști.

Primarul Gabriel Pleșa a dispus demolarea construcției realizate ilegal pe domeniul privat al municipiului Alba Iulia. S-a cerut înlăturarea modificărilor aduse fațadei prin acoperirea pe o suprafață vitrată cu o folie de culoare neagră și a unor elemente decorative de fațadă. Reprezentanții societății au cerut în instanță anularea atât a procesului-verbal de sancționare, cât și a dispoziției de demolare emise de primar.

Firma de păcănele a obținut la Tribunalul Alba suspendarea executării dispoziției primarului din 8 martie 2023 până la judecarea pe fond a procesului prin care se solicită anularea documentului. Acest al doilea proces are termen în 12 februarie 2024. Procesul prin care se cere anularea amenzii are termen în 18 ianuarie 2024.

Dubiu „serios” pentru legalitatea actului emis de primar

Firma a cerut emiterea unui certificat de urbanism pentru a intra în legalitate cu modificările făcute dar au primit un răspuns negativ. Patronii susțin că, deși Primarul Municipiului Alba Iulia a dispus ca și măsură obținerea autorizației de construire, tot primarul a refuzat eliberarea unui certificat de urbanism. Au atacat și această decizie a administrației locale, dosarul având termen în 16 februarie 2024.

„Instanța a reținut că, prin argumentele invocate prin cerere, coroborat cu ansamblul probator administrat, reclamanta a reușit să dovedească existența unui dubiu serios în ceea ce privește legalitatea actului administrativ ce face obiect al cauzei”, a precizat Tribunalul Alba în hotărârea pronunțată în 11 noiembrie 2023, prin care s-a suspendat dispoziția emisă de primar.

Reprezentanții firmei au susținut că suprafețele vitrate sunt prevăzute de legislația care reglementează jocurile de noroc, iar dacă vor renunța la acestea sala de jocuri de noroc nu va mai putea funcționa. Au mai afirmat că pentru aplicarea de folie neagră pe geamurile unei clădiri nu este nevoie de autorizație de construcție.

„Foarte supărător că nu se face nimic la nivel legislativ. Noi am încercat, în centrul oraşului, pentru că acea culoare roşie, stridentă, contrastează cu acea biserică frumoasă pe care noi am iluminat-o arhitectural, şi am încercat în instanţă pentru că, din păcate, nu sunt obligaţi să obţină autorizaţie. În primă instanţă, am pierdut, dar eu am speranţă că dreptatea se va arăta şi vom câştiga în recurs”, a declarat primarul Gabriel Pleșa.