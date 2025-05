Ilie Năstase, atac murdar la adresa lui Nicușor Dan. Fostul jucător de tenis s-a jurat că pleacă din țară, dacă preferatul său nu iese președinte

Ex-jucătorul de tenis Ilie Năstase, 78 de ani, îl atacă folosind „argumente” de natură fizică pe Nicușor Dan (55 de ani), în nădejdea că primarul Capitalei nu va fi ales președintele României pe 18 mai. „Sper să câștige George Simion”, a spus primul lider din istoria ATP. Înainte de primul tur, „Nasty” amenințase cu emigrarea, dacă va fi nevoit să trăiască în țara condusă de fostul olimpic la matematică.

Acum, între cele două tururi, fostul mare tenismen Ilie Năstase a revenit și s-a poziționat de partea lui George Simion. L-a jignit însă pe Nicușor Dan.

Fost candidat PDSR/PSD la Primăria Capitalei în 1996 (învins de Victor Ciorbea de la PNȚCD), senator UNPR în legislatura 2014-2016 și plimbat politic pe axa PSD–PC–UNPR, cel poreclit „Nasty” a fost obraznic cu Nicușor Dan la postul TV care susține cauza auto-proclamaților suveraniști, Realitatea Plus.

Ilie Năstase s-a legat de aspectul fizic al lui Nicușor Dan: „Omul ăsta? Cine? Ce a făcut? Luăm și din urmă. Foarte bine, să rămână la matematica lui! Omul ăsta nu a putut sa facă față la Primăria Capitalei – face ca președinte al României? Nu cred. Nu-mi fac bagajele, că sper să câștige celălalt candidat. Sunt sigur că o să câștige celălalt candidat, da? Nu are cum să câștige Nicușor Dan, nu are nici aspectul fizic, nu are nici… nu are nimic”.

Luna trecută, când nu se știa cine va intra în turul 2 al alegerilor prezidențiale, Ilie Năstase îl blestema pe Nicușor Dan și amenința că părăsește definitiv România, dacă primarul Capitalei devine președintele României: „Dacă ăsta iese preşedinte, eu plec din țară, să mor eu!”.