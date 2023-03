Romina Mîrza, femeia-pilot care face Poliție Aeriană sub comanda NATO VIDEO

Locotenent comandor Romina Mîrza este singura femeie-pilot care execută Serviciul de Luptă Poliție Aeriană sub comanda NATO. Ea a absolvit Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” din Alba Iulia.

Este pilot clasa I pe avionul Mig-21 Lancer și își desfășoară activitatea în Baza 71 Aeriană „General Emanoil Ionescu”, Câmpia Turzii (Cluj).

Romina a primit Premiul de Excelență pentru activitatea desfășurată ca prima femeie-pilot care face Poliție Aeriană, la prima ediție a Galei excelenței feminine „Împreună protejăm România”, organizată de Grupul de presă MediaUno, Institutul Național de Statistică și Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă din Guvernul României.

„Suntem mândri de tine, Romina și de realizările tale, te felicităm și îți dorim mult succes în continuare”, au transmis reprezentanții Colegiului Militar din Alba Iulia, pe pagina de Facebook.

„Meseria de pilot militar este cea mai frumoasă posibilă, te ajută să descoperi puteri pe care nu știai că le ai și să ajungi dincolo de limite. Îmi doresc să rămân în sistem și să zbor avion supersonic până la pensionare”, spune Romina Mârza.

Într-un interviu luat de cei de la Radio Jurnal Militar, Romina anunță că în 2023 va pleca în SUA pentru a urma un master de comandă.

Aceasta a dezvăluit și una dintre misiunile mai complicate pe care le-a avut de îndeplinit, respectiv escortarea unui avion Ryan Air la bordul căruia se anunțase o amenințare cu bombă, în tomana anului 2022.

„Am decolat din alarmă, am interceptat avionul și am luat legătura cu pilotul. Împreună cu un alt coleg am escortat aeronava până la ieșirea din spațiul aerian al României, de unde a fost preluată de colegii din Ungaria”, a relatat tânăra pilot.

Ea dezvăluie că munca în colectiv, așa cum se întâmplă în cazul piloților militari, este una în care tot timpul există concurență, dar este vorba despre o concurență care nu are valențe negative.

Romina a mărturisit că cea mai dificilă perioadă a carierei sale a fost în anul 2014, când promoției din care făcea parte i s-au alocat un număr foarte redus de ore de zbor. „A fost dificil pentru că atunci nu am simțit că sunt pilot”, a declarat Romina Mârza.